Llegan las definiciones en el Top 6 del Torneo Clausura

Las finales del Top 6 comienzan con el Sub 19, y culminarán el fin de semana con primera en damas y caballeros

Asoman las finales en el Top 6 del hockey local. En la presente jornada de jueves 30 de noviembre se pondrán en marcha las series que definirán a los campeones en el máximo nivel del certamen . Toda la acción se centralizará en la cancha principal de la Asociación Santafesina. El ingreso para el público será con un alimento no perecedero.

En Sub19, se presenta una propuesta sin desperdicio. Vuelven a ser protagonistas los mismos que la temporada pasada. Llegan dos equipos con un volumen colectivo que viene funcionando a gran nivel.

Las Tiburonas irán por el tetracampeonato. Atravesaron una clara consistencia en su andar que lo reflejó en su gran ritmo y eficiencia ofensiva de manera invicta mostrando todo su caudal de juego, con opciones de sobra y muy firme atrás.

Enfrente, estarán las Kresteras, que se ilusionan con su mejora. Esperan afianzar su gran momento, donde amplió su dinámica y calidad de juego, especialmente desde el Regional en Rosario donde se consagró y lo ratificó al dejar en el camino a SFRC, otro de los grandes contendientes al título, en semifinales. El tercer puesto quedó en poder de Santa Fe RC que goleó 6-1 a Alma Juniors.

La programación de las finales es la siguiente: Banco con El Quillá jugaran este jueves 30 a las 20.30 en Sub 19; El Quillá con Santa Fe Rugby el viernes 1° de diciembre a las 19 en Sub 14; y a las 21, en reserva, lo harán Santa Fe Rugby con El Quillá. El sábado 2, a las 10, jugarán Santa Fe Rugby con Alma Juniors en Sub 16; a las 17, la final del Dos Orillas de Caballeros entre Banco Provincial con El Quillá, y a las 19, la final de damas, entre Banco Provincial con El Quillá.

La Asociación Santafesina de Hockey confirmó que el sábado 2 de diciembre, en el predio ubicado en Raúl Tacca al 700, tras la finalización de la final femenina de Primera División, se realizará la premiación anual. Es importante destacar que el público debe ingresar con un alimento no perecedero, como arroz, azúcar, fideos y polenta. Habrá sorteos y ágape para los presentes.