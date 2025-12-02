Uno Santa Fe | Ovación | aficionados

Los aficionados hicieron historia en la primera ventana de la Santa Fe – Coronda

Con 70 participantes y llegada perfecta, la primera edición para aficionados de la maratón de aguas abiertas más emblemática del mundo tuvo un debut soñado

Ovación

Por Ovación

2 de diciembre 2025 · 09:49hs
Se realizó con éxito la primera edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados.

Se realizó con éxito la primera edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados.

La Santa Fe – Coronda de Aficionados vivió este fin de semana su primera fecha oficial, con un total de 70 nadadores distribuidos en 22 solistas y 12 equipos, todos con el mismo objetivo: unir Santa Fe y Coronda en un desafío personal único en el mundo. La primera ventana reunió participantes de 6 provincias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Río Negro y Tucumán) y de Brasil, marcando un inicio con fuerte presencia federal e internacional.

Condiciones cambiantes y una llegada emocionante

La jornada comenzó con incertidumbre por el pronóstico, pero 15 minutos antes de la largada las condiciones se estabilizaron y el evento pudo iniciar con normalidad. Durante gran parte del recorrido, el río ofreció aguas tranquilas, pero el tramo final estuvo marcado por la aparición del viento sur, que generó un oleaje considerable en el Coronda. Aun así, los 70 nadadores completaron la prueba dentro del tiempo máximo de 10 horas, un dato inédito para una travesía de este nivel.

En la punta de la carrera, los brasileños Marcos Rodrigues y Marcos Fraccaro se disputaron el liderazgo, escoltados durante buena parte por el corondino Bruno Lemaire, que finalmente cedió posiciones por el desgaste.

image
Marcos Rodr&iacute;gues o Marquinhos fue el primero en arribar a la meta en la Marat&oacute;n de Aficionados.

Marcos Rodrígues o Marquinhos fue el primero en arribar a la meta en la Maratón de Aficionados.

La masiva participación y el ciento por ciento de llegadas exitosas reforzaron el espíritu de esta primera edición para aficionados, concebida como un desafío de superación personal más que como una competencia.

La tradicional “más linda del mundo” abrió ahora un espacio para que nadadores amateurs puedan vivir, en primera persona, una experiencia deportiva única e irrepetible.

Con este debut histórico, la Maratón Santa Fe – Coronda de Aficionados avanza hacia sus próximas ventanas: el 6 de diciembre y el 21 de febrero, donde más nadadores buscarán cumplir el sueño de tocar el pontón de llegada en Coronda.

aficionados Maratón Coronda
Noticias relacionadas
El próximo sábado 29 de noviembre se largará la primera edición de la prueba para aficionados.

Gran expectativa por la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados

es oficial: la liga profesional confirmo dias y horarios de las semis del clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

red bull y racing bulls confirmaron a sus pilotos para 2026

Red Bull y Racing Bulls confirmaron a sus pilotos para 2026

a que hora sera la definicion por el campeonato de formula 1

A qué hora será la definición por el campeonato de Fórmula 1

Lo último

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Último Momento
Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Pullaro convocó a sesiones extraordinarias en la Legislatura: los 12 temas que busca aprobar

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

Víctor Godano pasó por el predio de Colón y se despidió del plantel en plena transición presidencial

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

La crisis económica golpea a las panaderías: cuál es la situación en Santa Fe

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de Bicho sin dueño

Leo Pez gira por Buenos Aires a bordo de "Bicho sin dueño"

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Ovación
Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Colón define su identidad: qué lugar tendrán los históricos en el proyecto 2026

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

Hora clave en Colón: se define la contratación de Colotto como secretario deportivo

La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome

"La prioridad siempre será Unión, pero habrá que esperar la decisión que se tome"

La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión

"La verdad es que no me quería ir de Colón, me costó tomar la decisión"

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Colón se prepara para el traspaso de mando: se inicia la era de José Alonso

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

Cacho Deicas llega a la Estación Belgrano para reencontrarse con su público

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza Una Mágica Navidad

Más de 6 mil espectadores ya eligieron el show de Flavio Mendoza "Una Mágica Navidad"