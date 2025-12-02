Los aficionados hicieron historia en la primera ventana de la Santa Fe – Coronda

Con 70 participantes y llegada perfecta, la primera edición para aficionados de la maratón de aguas abiertas más emblemática del mundo tuvo un debut soñado

Se realizó con éxito la primera edición de la Maratón Santa Fe-Coronda para aficionados.

La Santa Fe – Coronda de Aficionados vivió este fin de semana su primera fecha oficial, con un total de 70 nadadores distribuidos en 22 solistas y 12 equipos, todos con el mismo objetivo: unir Santa Fe y Coronda en un desafío personal único en el mundo. La primera ventana reunió participantes de 6 provincias argentinas (Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, Chubut, Río Negro y Tucumán) y de Brasil, marcando un inicio con fuerte presencia federal e internacional.

La jornada comenzó con incertidumbre por el pronóstico, pero 15 minutos antes de la largada las condiciones se estabilizaron y el evento pudo iniciar con normalidad. Durante gran parte del recorrido, el río ofreció aguas tranquilas, pero el tramo final estuvo marcado por la aparición del viento sur, que generó un oleaje considerable en el Coronda. Aun así, los 70 nadadores completaron la prueba dentro del tiempo máximo de 10 horas, un dato inédito para una travesía de este nivel.

En la punta de la carrera, los brasileños Marcos Rodrigues y Marcos Fraccaro se disputaron el liderazgo, escoltados durante buena parte por el corondino Bruno Lemaire, que finalmente cedió posiciones por el desgaste.

image Marcos Rodrígues o Marquinhos fue el primero en arribar a la meta en la Maratón de Aficionados.

La masiva participación y el ciento por ciento de llegadas exitosas reforzaron el espíritu de esta primera edición para aficionados, concebida como un desafío de superación personal más que como una competencia.

La tradicional “más linda del mundo” abrió ahora un espacio para que nadadores amateurs puedan vivir, en primera persona, una experiencia deportiva única e irrepetible.

Con este debut histórico, la Maratón Santa Fe – Coronda de Aficionados avanza hacia sus próximas ventanas: el 6 de diciembre y el 21 de febrero, donde más nadadores buscarán cumplir el sueño de tocar el pontón de llegada en Coronda.