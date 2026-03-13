Torneo Apertura: los cinco grandes están en playoffs, pero lejos de mostrar su mejor versión

El Torneo Apertura de la Liga Profesional entra en una fase crítica y los cinco grandes del fútbol argentino se encuentran en puestos de clasificación para los playoffs , aunque lejos de brillar. Independiente, River, Boca, San Lorenzo y Racing mantienen chances de avanzar, pero sus rendimientos colectivos e individuales generan más preguntas que certezas .

Independiente lidera la tabla entre los grandes con 14 puntos, pero la falta de contundencia y los empates frecuentes generan malestar entre sus hinchas , que han expresado su descontento en varias ocasiones. El “Rojo” ganó solo tres de sus nueve encuentros, mientras que empató cinco y perdió uno, mostrando un juego intenso pero poco efectivo. River, también con 14 unidades, comenzó la temporada de forma prometedora bajo Marcelo Gallardo, pero la seguidilla de resultados adversos derivó en su renuncia y en la llegada de Eduardo “Chacho” Coudet , quien debutó con un triunfo 2-1 ante Huracán. Aún así, el equipo debe consolidar un juego más estable para competir por el título.

Boca y San Lorenzo: crisis que persiste

Boca atraviesa una crisis deportiva prolongada, con cuatro empates consecutivos en La Bombonera y un DT, Claudio Úbeda, bajo fuerte cuestionamiento. Con 13 puntos y séptimo en la Zona A, el Xeneize todavía necesita encontrar eficacia en ataque y solidez defensiva para no perder terreno. San Lorenzo, con la misma cantidad de unidades, sobrevive a una de las peores crisis institucionales de su historia. Pese a contar con un plantel limitado, el “Ciclón” demuestra carácter en la cancha y mantiene la pelea por ingresar a los playoffs, aunque cada fecha es una exigencia para sostener la competitividad.

Racing: recuperación insuficiente

Racing sufrió un inicio desastroso de torneo, cayendo en sus primeras tres fechas, y pese a sumar seis partidos sin derrotas, solo logró escalar hasta la séptima posición de la Zona B con 12 puntos. El equipo dirigido por Gustavo Costas todavía necesita mejorar en intensidad y regularidad si quiere ser protagonista.

Aunque los cinco grandes tienen chances reales de avanzar a los playoffs, cada uno deberá corregir falencias tácticas, ofensivas y defensivas para pelear por el título de Campeón de Liga. La etapa decisiva del Apertura pondrá a prueba capacidad de adaptación, resiliencia y liderazgo en cancha, factores determinantes para la clasificación final y la lucha por la corona.