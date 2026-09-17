Messi animó a la delegación argentina que participa en los Juegos Suramericanos

El capitán de la Selección Argentina envió un mensaje a los atletas que participan en los Juegos Suramericanos y felicitó a quienes ya consiguieron medallas

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 tienen a Lionel Messi como uno de los protagonistas de un mensaje que llegó desde fuera de las pistas, los gimnasios y los escenarios de competencia.

El capitán de la Selección argentina se dirigió a los deportistas que representan al país en el certamen y les envió un saludo de aliento a través de los canales oficiales de los Juegos. “Quería mandarle un saludo grande a todos los participantes de los Juegos Sudamericanos”, comenzó Messi.

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En su mensaje, el futbolista también tuvo palabras para quienes ya salieron a competir y lograron subirse al podio. “Sé que muchos ya compitieron, felicitarlos a todos los que lo hicieron, los que ganaron medalla, desearle mucha suerte a todos los que todavía no lo hicieron y lo están por hacer ahora”, agregó.

El rosarino cerró con un deseo para toda la delegación argentina: “Desearle todo lo mejor, mandarle un abrazo grande y que estén bien”.

Una delegación de 658 atletas para los Juegos Suramericanos

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 se desarrollan hasta el 26 de septiembre y reúnen a más de 4.000 atletas de 15 países. Argentina cuenta con 658 deportistas que participan en las distintas disciplinas de la competencia. Hasta el momento, la delegación nacional suma 100 medallas: 31 de oro, 28 de plata y 41 de bronce.

El mensaje de Messi se conoció mientras los representantes argentinos continúan su participación en una competencia que tiene a Santa Fe, Rosario y otras sedes como escenario de una nueva edición de los Juegos Suramericanos.