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Estos son los precios de las entradas en la despedida de Messi de la selección

La AFA confirmó el costo de cada sector para el amistoso ante Benín, además de los encuentros ante Bolivia y Burkina Faso.

Ovación

Por Ovación

19 de septiembre 2026 · 17:52hs
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Estos son los precios de las entradas en la despedida de Messi de la selección

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó los precios de las entradas para ver el retiro del astro Lionel Messi de la Selección argentina, así como también de los dos amistosos restantes, con precios que oscilan entre los $90.000 y los $480.000.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, las cabeceras se venderán a $90.000 cada una, mientras que las plateas comenzarán en los $180.000, en las tribunas Sívori y Centenario alta, con tickets a la venta a partir del martes 22 de septiembre, desde las 18:00.

El representativo argentino verá la despedida de “Leo” Messi en un enfrentamiento ante Benín, el martes 6 de octubre en el estadio Monumental, al igual que el encuentro del sábado 3 ante Burkina Faso, mientras que la fecha FIFA comenzará ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, el miércoles 30 de septiembre.

El adiós de Leo Messi tras 21 años en la Selección

La Selección argentina vivirá una fecha FIFA histórica al tratarse de la despedida de Messi, luego de 21 años representando a los colores nacionales, y disputará tres amistosos, cuya información para la compra de entradas ya fue confirmada.

El primero de ellos será en la provincia de Córdoba, en el estadio Mario Alberto Kempes en el que ya se disputó la final del Torneo Apertura a mediados de año, y se jugará ante la Selección de Bolivia, el martes 30 de septiembre.

El mismo contará con las populares al mismo precio que los dos encuentros restantes, con un precio de $90.000, mientras que solo tendrá dos aranceles distintos para las plateas: la platea Roberto Gasparini, con aforo para 19.600 personas, estará a $140.000, mientras que la Osvaldo Ardiles, para 14.400 espectadores, costará $170.000.

Además, las populares para niños de entre 3 y 10 años vendrán $25.000, con tickets a la venta desde el lunes 21 de septiembre, a partir de las 18:00.

Los partidos siguientes de la jornada de fútbol internacional se disputarán en el estadio Monumental, propiedad de River y habitual casa de la Selección masculina, ante los seleccionados africanos de Burkina Faso y Benín, el sábado 3 y martes 6 de octubre, respectivamente.

En el recinto ubicado en el barrio porteño de Núñez, las populares para mayores también costarán $90.000, mientras que las de menores valdrán $4.000 más que en la provincia cordobesa.

Entre los precios de las plateas, las tribunas altas Omar Sívori y Centenario tendrán un precio de $180.000 cada una, la bandeja media de las mismas gradas costará $320.000, al igual que el sector alto de la San Martín y Belgrano.

Además, las plateas bajas San Martín y Belgrano costarán $450.000, mientras que cada butaca en la bandeja media de estar tribunas estará a $480.000, a la venta desde el martes 22.

En una serie de amistosos que finalmente fue catalogada como “nivel 1”, por lo que servirá para descontar partidos de sanción a jugadores como el mediocampista Leandro Paredes, los tickets se conseguirán exclusivamente a través de la página web Deportick.

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