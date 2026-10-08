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Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Un total de 20 jugadores del medio local representaron a sus selecciones en la última fecha FIFA de septiembre y octubre

Ovación

Por Ovación

8 de octubre 2026 · 15:41hs
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Los jugadores del medio local que aprovecharon la fecha FIFA para ganar rodaje

Un total de 20 futbolistas del medio local representaron a sus selecciones en la última fecha FIFA de septiembre y octubre, en una jornada cargada de actividad. En la Selección Argentina, el entrenador Lionel Scaloni citó a seis futbolistas del torneo local, de los cuales tres tuvieron acción en los encuentros amistosos del equipo.

Los pibes que sumaron rodaje en la Selección Argentina

El delantero juvenil Leonel Flores (Boca) fue una de las grandes revelaciones al sumar minutos en los tres partidos y mostrar un gran nivel. El defensor Tomás Palacios (Estudiantes) también hizo su debut al jugar el segundo tiempo en la goleada 7 a 0 sobre Burkina Faso, mientras que Nicolás Otamendi cerró su etapa en la Albiceleste marcando un gol de cabeza tras un centro de Lionel Messi en el triunfo 3 a 0 ante Benín.

Por lesiones, los atacantes Thiago Almada y Tobías Andrada fueron desafectados, en tanto que el arquero Santiago Beltrán no llegó a ingresar. En los demás combinados sudamericanos, la presencia del fútbol argentino también fue numerosa, con 14 convocados en distintos países.

En el debut de Marcelo Gallardo al frente de Ecuador, Hernán Galíndez fue titular ante Corea del Sur y Japón, mientras que Jordy Caicedo tuvo minutos en los tres compromisos.

En Chile, el punto más alto lo dio Vicente Pizarro (Rosario Central), quien convirtió un gol en la victoria 2-0 frente a México, además de sumar rodaje junto a César Pérez y Matías Sepúlveda, mientras que Brayan Cortés no sumó minutos.

Por el lado de Paraguay, Alexandro Maidana (Talleres) completó una buena actuación en el triunfo sobre Bolivia, acompañado por participaciones de Álex Arce, Clever Ferreira y Gustavo Canale.

En Colombia, Álvaro Montero completó los 90 minutos en el empate 1-1 con México y Jáminton Campaz vio acción en dos partidos. Finalmente, en el estreno de Diego Forlán en Uruguay, los arqueros Santiago Mele y Thiago Cardozo sumaron minutos ante Japón e India, respectivamente.

FIFA Selección Argentina Lionel Scaloni
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