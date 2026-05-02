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El uno por uno de Colón en la igualdad ante Los Andes

Colón igualó ante Los Andes y no pudo alcanzar a Morón en la cima de la zona A. Buen acto inicial y dudas en el segundo. Su primer bache, con tres sin ganar

Ovación

Por Ovación

2 de mayo 2026 · 17:51hs
El uno por uno de Colón en la igualdad ante Los Andes

@clublosandes

El estadio Eduardo Gallardón fue escenario de la igualdad 1-1 entre Los Andes y Colón por la fecha 12 de la Primera Nacional. Resultado que dejó gusto a poco en el Sabalero, que hizo más, pero pagó caro flojo inicio del complemento, donde el Milrayitas se lo empardó.

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El uno por uno de Colón

Matías Budiño (5): en el primer tiempo casi no tuvo trabajo y en el segundo tuvo que revolcarse bastante. Nada que hacer en el gol.

Mauro Peinipil (5): un regreso con altibajos. Estuvo firme en el primer tiempo, pero pasando poco al ataque. En el segundo estuvo un poco más contenido.

Pier Barrios (5): la regularidad se siempre, pero no hubo balance en el gol de Los Andes, lo que termina siendo la manchita.

Federico Rasmussen (5): transmite mucha seguridad, aunque se salvó de la amarilla por una tapada. También dejó dudas en el gol de la igualdad.

Facundo Castet (4): arrancó bien, pero en el segundo tiempo la pasó muy mal y el gol de Los Andes vino por su lado. Le cuesta sostener la titularidad.

Sebastián Olmedo (5): siempre bien ubicado, pero por momentos se nota que no es volante central.

Darío Sarmiento (6): jugó por primera vez como titular y pagó un golazo para poner arriba a Colón. En el segundo debió salir por la avanzada de Los Andes.

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Agustín Toledo (5): otra correcta actuación. Esta vez no tan adelantado como ante Godoy Cruz, sino siendo la rueda de apoyo de Olmedo.

Ignacio Antonio (5): un despliegue típico, con la tarea de ser el volante que más se desprende para atacar.

Ignacio Lago (6): un peligro permanente. Tuvo un tiro en el palo y varias acciones más desequilibrar.

Alan Bonansea (4): le tocó pelear mucho con los centrales, pero así y todo casi marca en el complemento, pero no llegó a conectar un centro de Lago.

Julián Marcioni (6): gran inicio en el complemento, siendo punzante y volviendo loco al lateral de Los Andes, que debió ser reemplazado. Pide volver a ser titular.

Federico Lértora (6): no estaba del todo bien físicamente y por eso arrancó desde el banco. Por algo es titular, ya que fue una solución para contener.

Lucas Cano (-): entró para potenciar el ataque y no para de errar goles. Todavía no logra engranar.

Tadeo Cardozo (-): el pibe sumó nuevamente minutos en el final para intentar tener la pelota.

Colón Los Andes Primera Nacional
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