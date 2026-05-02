El estadio Eduardo Gallardón fue escenario de la igualdad 1-1 entre Los Andes y Colón por la fecha 12 de la Primera Nacional. Resultado que dejó gusto a poco en el Sabalero, que hizo más, pero pagó caro flojo inicio del complemento, donde el Milrayitas se lo empardó.
El uno por uno de Colón en la igualdad ante Los Andes
Colón igualó ante Los Andes y no pudo alcanzar a Morón en la cima de la zona A. Buen acto inicial y dudas en el segundo. Su primer bache, con tres sin ganar
Por Ovación
El uno por uno de Colón
Matías Budiño (5): en el primer tiempo casi no tuvo trabajo y en el segundo tuvo que revolcarse bastante. Nada que hacer en el gol.
Mauro Peinipil (5): un regreso con altibajos. Estuvo firme en el primer tiempo, pero pasando poco al ataque. En el segundo estuvo un poco más contenido.
Pier Barrios (5): la regularidad se siempre, pero no hubo balance en el gol de Los Andes, lo que termina siendo la manchita.
Federico Rasmussen (5): transmite mucha seguridad, aunque se salvó de la amarilla por una tapada. También dejó dudas en el gol de la igualdad.
Facundo Castet (4): arrancó bien, pero en el segundo tiempo la pasó muy mal y el gol de Los Andes vino por su lado. Le cuesta sostener la titularidad.
Sebastián Olmedo (5): siempre bien ubicado, pero por momentos se nota que no es volante central.
Darío Sarmiento (6): jugó por primera vez como titular y pagó un golazo para poner arriba a Colón. En el segundo debió salir por la avanzada de Los Andes.
Agustín Toledo (5): otra correcta actuación. Esta vez no tan adelantado como ante Godoy Cruz, sino siendo la rueda de apoyo de Olmedo.
Ignacio Antonio (5): un despliegue típico, con la tarea de ser el volante que más se desprende para atacar.
Ignacio Lago (6): un peligro permanente. Tuvo un tiro en el palo y varias acciones más desequilibrar.
Alan Bonansea (4): le tocó pelear mucho con los centrales, pero así y todo casi marca en el complemento, pero no llegó a conectar un centro de Lago.
Julián Marcioni (6): gran inicio en el complemento, siendo punzante y volviendo loco al lateral de Los Andes, que debió ser reemplazado. Pide volver a ser titular.
Federico Lértora (6): no estaba del todo bien físicamente y por eso arrancó desde el banco. Por algo es titular, ya que fue una solución para contener.
Lucas Cano (-): entró para potenciar el ataque y no para de errar goles. Todavía no logra engranar.
Tadeo Cardozo (-): el pibe sumó nuevamente minutos en el final para intentar tener la pelota.