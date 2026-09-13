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San José del Rincón: Policías hallaron a un ladrón escondido en un sommier tras entrar a robar una casa

Ocurrió durante la noche del sábado. Un vecino observó cuando un hombre saltó a la propiedad por un tapial y lo denunció al 911. Llegaron oficiales de Orden Público y de Cuerpos, que rodearon la manzana, ingresaron al inmueble con la autorización de sus propietarios y aprehendieron al ladrón de 31 años.

Juan Trento

Por Juan Trento

13 de septiembre 2026 · 12:34hs
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Insólito en San José del Rincón: Policías hallaron a un ladrón escondido en un sommier tras entrar a robar una casa

Insólito en San José del Rincón: Policías hallaron a un ladrón escondido en un sommier tras entrar a robar una casa

Este sábado, después de las 20, un hombre entró a robar a una vivienda ubicada en inmediaciones de las calles Antón Martín e Inés Álvarez, en la ciudad de San José del Rincón. La oportuna denuncia de un vecino puso en alerta a los oficiales de la Comisaría 14.ª y a los del Comando Radioeléctrico de la Costa. Los oficiales llegaron hasta la vivienda y rodearon la manzana.

Los propietarios de la vivienda se vieron sorprendidos por el operativo policial, y los oficiales les explicaron que un vecino suyo había observado cuando un presunto delincuente ingresó subrepticiamente al treparse por un tapial medianero.

Escondido en un sommier

Los dueños de la vivienda permitieron el acceso de los oficiales, que comenzaron la búsqueda del ladrón y lograron hallarlo dentro de una de las habitaciones, escondido en la estructura del sommier, donde aprovechó el espacio existente entre los boxes que sirven de base de apoyo y el colchón. El hombre de 31 años fue neutralizado, esposado y posteriormente trasladado y alojado en uno de los calabozos de la Comisaría 14.ª de San José del Rincón.

Informaron la novedad sobre la ocurrencia del procedimiento policial a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe PSF, y éstos hicieron lo propio con el fiscal de Flagrancia en turno del Ministerio Público de la Acusación MPA, que ordenó que el aprehendido siguiera privado de su libertad, que sea llevado y revisado físicamente en Medicina Legal, que sea identificado y alojado en una dependencia policial de Orden Público, mientras que la atribución delictiva tuvo una calificación provisoria de tentativa de robo.

San José del Rincón sommier ladrón
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