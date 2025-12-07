Uno Santa Fe | Ovación | Clausura

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

República del Oeste obtuvo su segundo título en Mayores rama femenina después de aquel Apertura 2022, donde también batió en la definición a Alma

Ovación

Por Ovación

7 de diciembre 2025 · 08:57hs
Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

Foto: gentileza Gio Buttarazzi

República del Oeste obtuvo su segundo título Clausura de la ASB en Mayores rama femenina después de aquel Apertura 2022, donde también batió en la definición a Alma Juniors.

Jugó 12 partidos, con 7 victorias y 5 derrotas. Se mantuvo invicto en el Malvinas Argentinas (6-0). Añadió 608 puntos (50,66) y recibió 609 (50,75). El DT utilizó 15 jugadoras y sus principales goleadoras fueron: Joaquina Bonneau 89; Irina Aballay 84 y Maite Orbelli 83.

La campaña del campeón República del Oeste

1-(V) Gimnasia 40-61

2-(L) CUST 47-44

3-(L) Alma Juniors 70-63 (56)

4-(L) Gimnasia 51-43

5-(V) CUST 50-57

6-(V) Alma Juniors 60-66

7-(V) Gimnasia 39-51

8-(L) Gimnasia 57-51

9-(V) Gimnasia 59-51

10-(L) Alma Juniors 48-42

11-(V) Alma Juniors 36-39

12-(L) Alma Juniors 51-41

Clausura República del Oeste Alma Juniors
Noticias relacionadas
Unión de consagró campeón del Clausura liguista al vencer a Colón de San Justo.

Unión se consagró campeón del Clausura Norberto Serenotti

se confirmaron los arbitros de las semifinales del clausura

Se confirmaron los árbitros de las semifinales del Clausura

Se viene la final de Liga Santafesina este miércoles entre Unión y Colón de San Justo.

Se juega la gran final del Clausura Norberto Serenotti

es oficial: la liga profesional confirmo dias y horarios de las semis del clausura

Es oficial: la Liga Profesional confirmó días y horarios de las semis del Clausura

Lo último

Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

Último Momento
Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

Inminente llamado a la Asamblea en Unión para tratar la Memoria y Balance

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

Colapinto sale a escena en la última fecha de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Colapinto sale a escena en la última fecha de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Boca y Racing definen al primer finalista del Torneo Clausura

Boca y Racing definen al primer finalista del Torneo Clausura

Ovación
Colapinto sale a escena en la última fecha de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Colapinto sale a escena en la última fecha de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino

Boca y Racing definen al primer finalista del Torneo Clausura

Boca y Racing definen al primer finalista del Torneo Clausura

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

El DT de España se quejó por las largas distancias entre las sedes del Mundial 2026

Valentín Paiva, capitán de Las Flores: Teníamos que dejar todo en la cancha para lograr el objetivo

Valentín Paiva, capitán de Las Flores: "Teníamos que dejar todo en la cancha para lograr el objetivo"

Policiales
Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santa Rosa de Lima: aprehendieron a dos hombres por una presunta tentativa de femicidio y les secuestraron armas de fuego

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Santo Tomé: un hombre de 28 años murió tras ser acribillado por dos personas que circulaban en moto

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Detuvieron a una mujer y a un hombre por un crimen y una doble tentativa de homicidio en Barranquitas

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Coronda: secuestran más de un kilo y medio de marihuana y $677.000 durante un operativo

Escenario
Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Cuenta regresiva para el reencuentro de Cacho Deicas con el público santafesino

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Santa Fe Mágica: llega el Primer Festival de Cerveza sin alcohol de Sudamérica

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

Plan Divino llega a Tribus para celebrar la obra de Charly García y Fito Páez

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

NVLO llega a Santa Fe con un show demoledor

Presentan el libro Atavíos de la nostalgia

Presentan el libro "Atavíos de la nostalgia"