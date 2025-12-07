República del Oeste obtuvo su segundo título Clausura de la ASB en Mayores rama femenina después de aquel Apertura 2022, donde también batió en la definición a Alma Juniors.
Los números de República del Oeste, el gran campeón del Clausura femenino
República del Oeste obtuvo su segundo título en Mayores rama femenina después de aquel Apertura 2022, donde también batió en la definición a Alma
Por Ovación
7 de diciembre 2025 · 08:57hs
Jugó 12 partidos, con 7 victorias y 5 derrotas. Se mantuvo invicto en el Malvinas Argentinas (6-0). Añadió 608 puntos (50,66) y recibió 609 (50,75). El DT utilizó 15 jugadoras y sus principales goleadoras fueron: Joaquina Bonneau 89; Irina Aballay 84 y Maite Orbelli 83.
La campaña del campeón República del Oeste
1-(V) Gimnasia 40-61
2-(L) CUST 47-44
3-(L) Alma Juniors 70-63 (56)
4-(L) Gimnasia 51-43
5-(V) CUST 50-57
6-(V) Alma Juniors 60-66
7-(V) Gimnasia 39-51
8-(L) Gimnasia 57-51
9-(V) Gimnasia 59-51
10-(L) Alma Juniors 48-42
11-(V) Alma Juniors 36-39
12-(L) Alma Juniors 51-41