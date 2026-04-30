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Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

En la previa del duelo clave ante Talleres, el volante Nicolás Palavecino sufrió una lesión muscular y quedará afuera al menos dos semanas en Unión

Ovación

Por Ovación

30 de abril 2026 · 14:23hs
Palavecino se desgarró y será baja en Unión por varias semanas

Prensa Unión

A horas de un partido determinante, Nicolás Palavecino quedó descartado por un desgarro que lo marginará de las canchas por un mínimo de 15 días. La noticia sacude a Unión en la antesala del compromiso de este sábado, desde las 18.45, frente a Talleres en el estadio 15 de Abril, por la última fecha del Torneo Apertura.

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El mediocampista venía de cumplir una actuación convincente ante Vélez, mostrando señales de crecimiento en el funcionamiento colectivo. Sin embargo, la lesión muscular lo deja fuera de un encuentro clave, donde el equipo se juega buena parte de sus aspiraciones.

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Unión, condicionado de cara a los playoffs

El panorama se complica aún más pensando en lo que viene. Si el Tatengue logra meterse en la fase de eliminación directa, Palavecino también se perdería el primer cruce, y su presencia en una eventual siguiente instancia dependerá de la evolución física. En este tipo de lesiones, los tiempos suelen ser justos y cualquier apuro podría implicar un riesgo mayor.

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Ante este escenario, el entrenador deberá meter mano en la estructura para suplir una ausencia que altera los planes. La baja de Palavecino obliga a redefinir roles en la mitad de la cancha, justo cuando Unión necesita solidez y claridad para afrontar un duelo decisivo ante un rival exigente.

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La lesión no solo impacta en lo inmediato, sino que también abre interrogantes en el tramo más importante del torneo, donde cada detalle puede marcar la diferencia.

Unión Nicolás Palavecino Talleres
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