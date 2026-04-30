El equipo titular de Colón tendría dos cambios confirmados y persiste un interrogante

Con las vueltas de Mauro Peinipil y Julián Marcioni, el DT de Colón Ezequiel Medrán comienza a definir la formación para jugar frente a Los Andes

Colón tendría dos cambios para jugar ante Los Andes y se espera la recuperación de Federico Lértora.

A dos días del partido que Colón jugará Los Andes, el entrenador sabalero Ezequiel Medrán comienza a perfilar la formación titular, con dos retornos y un interrogante.

En principio el equipo tendrá dos variantes confirmadas. La primera de ellas es la vuelta de Mauro Peinipil recuperado de un desgarro quien ingresará en lugar de Emanuel Beltrán.

Por su parte, la segunda se dará con el retorno de Julián Marcioni, también recuperado de una lesión muscular, quien ingresará por el suspendido Matías Godoy.

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Y si bien Leandro Allende tiene el alta médica y está a disposición del entrenador, por estas horas, Facundo Castet tiene muchas chances de continuar siendo el lateral izquierdo.

En tanto que Federico Lértora será evaluado para ver cómo responde, luego de la contractura que sufrió en el partido ante Godoy Cruz, aunque en principio sería de la partida.