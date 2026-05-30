Nada para reprochar: Unión le ganó al mejor equipo y terminó perdiendo con el campeón

Unión quedó eliminado en los cuartos de final del Torneo Apertura, aunque en el balance general termina siendo positivo en función de los rivales que enfrentó

Unión le ganó al mejor equipo del fútbol argentino y terminó perdiendo con el campeón.

El golpe fue grande, porque la ilusión también lo era . Y es que Unión venía de eliminar a Independiente Rivadavia y por primera vez se metía en cuartos de final.

Sin embargo, a la hora de hacer un balance general, se podrá mencionar que el Tate hizo más de lo que pensaba en playoffs, teniendo en cuenta los rivales a los que enfrentó.

La realidad indica que Unión le ganó y como visitante, al mejor equipo de la fase regular del Torneo Apertura como lo fue Independiente Rivadavia, quien sumó 34 puntos en 16 partidos.

Pero además, la Lepra mendocina, resultó ser el mejor equipo argentino en la fase de grupos de la Copa Libertadores, sumando 16 unidades, cosechando cinco triunfos y un empate.

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El elenco dirigido por Alfredo Berti quedó como el mejor segundo equipo, por detrás de Flamengo que sumó los mismos puntos, pero tuvo mejor diferencia de gol.

Así las cosas, el único partido que perdió Independiente Rivadavia de los últimos 14 que jugó, fue precisamente ante Unión por 2-1, siendo absolutamente merecida la victoria del Tate.

Lo que sin dudas, resalta aún más el logro conseguido por el Rojiblanco en los playoffs. Y luego quedó eliminado, nada menos que con el equipo que se consagraría campeón.

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Es decir, Unión le ganó al mejor equipo del fútbol argentino, por resultados obtenidos a nivel local e internacional y terminó perdiendo con Belgrano, que venía de eliminar a su clásico rival como Talleres.

Y que además, le terminó ganando la final a River. Por lo cual, lo ilógico fue que el Tate eliminara a Independiente Rivadavia y resultó lógico perder como visitante ante el campeón.

Así las cosas y más allá de los cuestionamientos y la bronca de los hinchas rojiblancos por no seguir avanzando en el torneo, desde los resultados, es poco lo que hay para reprochar.