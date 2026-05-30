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Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

El mediocampista de Boca quedó descartado para los amistosos ante Honduras e Islandia y llegará con lo justo al debut frente a Argelia en la Copa del Mundo.

Ovación

Por Ovación

30 de mayo 2026 · 11:52hs
Paredes sufrió un desgarro y preocupa a la Selección Argentina a días del Mundial

La Selección Argentina recibió una noticia que encendió las alarmas en la recta final hacia el Mundial. Leandro Paredes sufrió un desgarro en el isquiotibial derecho y quedó descartado para los dos amistosos preparatorios que disputará el equipo de Lionel Scaloni antes del inicio de la máxima cita del fútbol internacional.

El volante de Boca se realizó estudios médicos tras arrastrar molestias musculares durante los últimos días y los resultados confirmaron una lesión más importante de lo previsto. Si bien inicialmente se había informado que padecía una contractura, los exámenes realizados este sábado determinaron que se trata de un desgarro.

Una lesión que preocupa a Boca y a la Selección

La situación física de Paredes ya había generado inquietud durante la derrota de Boca ante Universidad Católica, resultado que significó la eliminación del conjunto xeneize de la Copa Libertadores.

Durante ese encuentro, el mediocampista se mostró visiblemente limitado desde lo físico y lejos de su mejor rendimiento. Luego del partido, reconoció públicamente que venía arrastrando molestias en la zona afectada desde hacía varios días.

La confirmación de la lesión cambió el panorama tanto para Boca como para el cuerpo técnico de la Selección Argentina, que lo considera una pieza importante dentro de la estructura del equipo.

Contrarreloj para llegar al debut mundialista

Los médicos estiman que la recuperación demandará aproximadamente tres semanas, por lo que Paredes no podrá participar de los amistosos ante Honduras, programado para el 6 de junio en Texas, ni frente a Islandia, el 9 de junio en Auburn.

Además, los tiempos de recuperación también ponen en duda su presencia en el debut mundialista de la Albiceleste, previsto para el 16 de junio ante Argelia en Kansas City.

Por ahora, el objetivo será acelerar su recuperación sin correr riesgos, aunque en el cuerpo técnico argentino existe preocupación por la posibilidad de perder a uno de los referentes del mediocampo en el comienzo de la Copa del Mundo.

Paredes Selección Mundial
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