Los Pumas ya tienen la hoja de ruta para jugar en nuestro país

La UAR anunció el calendario completo de Los Pumas del 2026 con sedes y fechas con partidos oficiales de Nations Championship y un par de test matches en el país.

Los Pumas jugarán el 4 de julio con Escocia en la provincia de Córdoba.

La Unión Argentina de Rugby anunció la temporada de Los Pumas que tienen fixture confirmado para el 2026 y la confirmación de las sedes para los seis encuentros que se disputarán en nuestro país. Además, de los partidos del flamante Nations Championship, se le suma al calendario la visita de los Springboks y una serie de dos encuentros ante los Wallabies.

En el mes de julio, Los Pumas recibirán a Escocia, Gales e Inglaterra, mientras que en noviembre visitarán a Irlanda, Italia y Francia. A estos seis encuentros, hay que sumarle el fin de semana de finales, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.

Las sedes de Los Pumas en Argentina

Escocia: Córdoba es la sede elegida para que Los Pumas disputen su primer partido del año ante los escoceses. Será el 4 de julio, desde las 16 horas, en el Estadio Mario Alberto Kempes. La última vez en La Docta se dio este año cuando Los Pumas recibieron a los All Blacks por el VISA Macro Rugby Championship.

Gales: Al igual que en 2018, San Juan albergará el encuentro entre Los Pumas y Gales. El mismo será el 11 de julio, desde las 16 horas, en el Estadio San Juan del Bicentenario. Recordemos que este año Los Pumas cayeron ante Inglaterra en ese mismo estadio por 17-22.

Inglaterra: Tras los triunfos ante Escocia en 2022 y Sudáfrica en 2024, Los Pumas vuelven a Santiago del Estero para recibir a Inglaterra. El encuentro será en el Estadio Único Madre de Ciudades el 18 de julio, desde las 16 horas.

Test matches en nuestro país

Sudáfrica: Los dirigidos por Rassie Erasmus vendrán a nuestro país para disputar un único encuentro en el José Amalfitani de Liniers. El mismo está previsto para el sábado el 8 de agosto, desde las 16 horas.

Australia: Los Pumas y Australia disputarán dos test-matches en Jujuy y Mendoza. El primero será el 29 de agosto en el Estadio 23 de agosto de Jujuy (16 horas), mientras que la revancha será el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza (18 horas).