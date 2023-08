De las variantes, el caso más representativo tiene como protagonista al misionero Martín Bogado (25 años), que debutará en el seleccionado nacional y se convertirá en el Puma N.º 889. Los otros cuatro cambios se darán con los ingresos de Pedro Rubiolo, Gonzalo Bertranou, Santiago Cordero y Emiliano Boffelli. Los únicos jugadores que no estarán disponibles para este encuentro son Matías Alemanno (recuperándose de su lesión en la rodilla derecha), Lucas Paulos (conmoción) y Nicolás Sánchez (afectado por cuadro viral).

El rafaelino Pedro Rubiolo, formado en CRAR de Rafaela, y ex integrante del seleccionado juvenil de la Unión Santafesina de Rugby, jugará su cuarto partido con la camiseta nacional, pero será el primero como titular; Cordero cumplirá 50 caps yvolverá a jugar en el seleccionado después de once meses (su última actuación fue el 3 de septiembre de 2022, ante los All Blacks, en Hamilton), y lo mismo podría suceder con Guido Petti, que estará como reserva y en caso de ingresar le pondrá fin al período de poco más de diez meses sin representar al conjunto nacional (el último partido fue el 24 de septiembre de 2022 ante Sudáfrica, en Durban).

Entre los suplentes aparece Agustín Creevy, que si le toca jugar dejará grabado su nombre entre las leyendas del rugby mundial, porque será el primer argentino en llegar a la marca emblemática de 100 caps. El hooker platense puede proclamarse como el primer Puma Centenario; solamente 87 jugadores de 14 naciones (también lo lograron 9 mujeres y 2 referees) en toda la historia han llegado y/o sobrepasado la barrera del centenar de actuaciones en test-matches; Gales y Australia, con trece cada uno, son los países con más jugadores centenarios.

Pumas2.jpg El segunda línea formado en el CRAR de Rafaela ingresó en el complemento en lugar del lesionado Paulos en Johanesburgo. Prensa UAR

Con respecto al novato Martín Bogado vale indicar que surgió en el club Centro de Cazadores de la ciudad de Posadas, pero que a los 18 años se pasó a Jockey Club de Córdoba. Bogado será el tercer jugador oriundo de Misiones en disputar un test-match con el seleccionado nacional; el primero fue el segunda línea Martín Palou (Puma Nº 525, con 2 caps en 1996), también de Club de Cazadores, y el segundo fue Gustavo Verón, wing de CAPRI (Puma Nº 548, con 1 cap en 1997). Palou, cuando llegó a la selección, jugaba en Jockey Club de Rosario.

La primera citación de Bogado para estar con el seleccionado fue para participar del Camp Puma que se llevó a cabo en octubre de 2022 en Manchester, y no fue citado para ir en marzo de este año a París, porque por esos días tuvo su bautismo en el conjunto neozelandés de Highlanders frente a Blues, por la primera jornada del Super Rugby Pacific.

Bogado, que es el octavo jugador en debutar en la era Cheika y puede desempeñarse como fullback o wing, empezó a jugar al rugby a los 13 años luego de dedicarse al fútbol en el club Huracán, también de Posadas; debutó en la primera división de Centro de Cazadores como apertura a los 17 años, en el partido ante Tacurú Rugby, y al año siguiente se mudó para jugar en la M19 del Jockey cordobés e incorporarse al PladAR (antes jugó en el seleccionado mayor de su provincia natal).

Integró el plantel de Olimpia Lions en la SLAR 2021, y en 2022 vistió la camiseta de Jaguares XV y de Argentina XV (en la gira por Georgia y Portugal). Luego, en septiembre de 2022, emigró al rugby francés para actuar en Aviron Bayonnais, equipo que disputa el Top 14 francés (debutó en la victoria ante Perpignan por 24-20), y su carrera siguió en Highlanders, donde se desempeña actualmente.

La alineación de Los Pumas para jugar con Sudáfrica es la siguiente: Thomas Gallo, Julián Montoya (capitán) y Francisco Gómez Kodela; Pedro Rubiolo y Tomás Lavanini; Pablo Matera, Santiago Grondona y Juan Martín González; Gonzalo Bertranou y Santiago Carreras; Santiago Cordero, Santiago Chocobares. Lucio Cinti, Emiliano Boffelli y Martín Bogado. El banco de suplentes estarán Agustín Creevy, Joel Sclavi, Eduardo Bello, Guido Petti, Facundo Isa, Lautaro Bazán Vélez, Tomás Albornoz y Matías Moroni.