Uno Santa Fe | Unión | Unión

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión se prepara para visitar a Belgrano, en Córdoba, por la última fecha del Clausura. Qué plan prepara Leonardo Madelón.

Ovación

Por Ovación

11 de noviembre 2025 · 10:40hs
Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Prensa Unión

El empate ante Barracas Central y los resultados del domingo confirmaron lo que todo Unión esperaba: el pase a los playoffs del Torneo Clausura, algo inédito en la historia del club bajo este formato.

LEER MÁS: Mauro Pittón, el alma de Unión: liderazgo, entrega y el regreso a su mejor versión

Sin embargo, la alegría llegó acompañada de un dilema que Leonardo Madelón deberá resolver en los próximos días: cómo gestionar el cierre de la fase regular sin poner en riesgo el físico de sus titulares más exigidos.

Lautaro Vargas una baja confirmada para Unión

El técnico ya sabe que no podrá contar con Lautaro Vargas, suspendido por acumulación de amarillas, aunque la sanción le permitirá llegar “limpio” a los octavos de final. La principal incógnita pasa por definir a su reemplazante: Emiliano Álvarez o Nicolás Paz. Si Madelón opta por mantener la idea ofensiva y la salida clara desde el fondo, el uruguayo tendría ventaja; en cambio, si el objetivo es fortalecer la contención ante un Belgrano que se hace fuerte en Alberdi, Paz podría ganar lugar entre los once.

A la ausencia de Vargas se suman las dudas físicas que preocupan al cuerpo técnico. Cristian Tarragona, afectado por un golpe ante Newell’s, no fue titular en el último encuentro y su lugar lo ocupó Marcelo Estigarribia, quien arrastra desde hace semanas una molestia en la rodilla. El ex-Patronato, además, no atraviesa su mejor momento físico ni futbolístico, comparado con el que mostró en la primera parte del año.

¿Habrá descanso para algunas piezas clave en Unión?

Otro caso que se sigue de cerca es el de Mauricio Martínez, una pieza clave en el mediocampo, pero que viene mostrando signos de desgaste. Madelón no descarta darle descanso para que llegue pleno a los cruces decisivos.

En ofensiva, Franco Fragapane podría volver al once titular en reemplazo de Nicolás Palavecino, de rendimiento irregular en los últimos partidos. El DT busca más movilidad y peso en el ataque, consciente de que Belgrano aún se juega su clasificación y propondrá un partido intenso en el Gigante de Alberdi.

LEER MÁS: Asoma el día y la hora de la visita de Unión a Belgrano en Córdoba

El cuerpo técnico valora el margen de planificación: mientras Unión jugó su partido el sábado, Belgrano recién lo hizo este lunes con una derrota ante Argentinos Juniors, lo que le otorga al Tatengue una ventaja en descanso y preparación. Esa diferencia podría ser determinante para definir el equipo durante la semana en Casasol.

En definitiva, Madelón enfrenta una encrucijada entre cuidar y competir. Unión ya dio el paso histórico al meterse entre los mejores, pero ahora busca cerrar la fase con autoridad y llegar con la energía justa al tramo más exigente del año. Encontrar ese punto medio será el desafío del técnico, que deberá volver a equilibrar la balanza entre la prudencia y la ambición.

Unión Leonardo Madelón Belgrano
Noticias relacionadas
union, unico escolta: la tabla de la zona a del clausura esta al rojo vivo

Unión, único escolta: la tabla de la zona A del Clausura está al rojo vivo

alessio, tras la victoria de union en santiago: este equipo mostro caracter y madurez

Alessio, tras la victoria de Unión en Santiago: "Este equipo mostró carácter y madurez"

union celebro su clasificacion a los playoffs con un emotivo video: a octavos, esto sigue

Unión celebró su clasificación a los playoffs con un emotivo video: "A octavos, esto sigue"

el dilema de madelon en union: entre cuidar piezas o ir con todo ante belgrano

El dilema de Madelón en Unión: entre cuidar piezas o ir con todo ante Belgrano

Lo último

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Último Momento
Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Censura previa: la Justicia de Tucumán prohibió a periodistas criticar a fiscales y jueces

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

Unión y el derecho a ilusionarse: por qué el sueño del Clausura no parece una utopía

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Messi: Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona

Messi: "Me imaginaba toda la vida jugando en Barcelona"

Ovación
El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

El saludable problema que se le presenta a Unión y que Madelón debe resolver

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Elecciones en Colón: la encuesta de UNO Santa Fe encendió el clima político

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Colón lo tuvo, pero se le escapó en el final ante Hindú Club

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Se ponen en marcha las semifinales del Torneo Oficial Prefederal

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Concluyó la fase regular del Torneo Clausura Norberto Serenotti

Policiales
Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Locura criminal en Alto Verde: un niño de 10 años y su hermana fueron baleados en un ataque nocturno

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Asesinato en Recreo: un hombre fue ejecutado de un balazo en la cabeza y hay dos detenidos

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Buscaban una moto robada y terminaron encontrando cocaína lista para la venta

Escenario
Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Últimas entradas: Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando Vandalos, su último disco.

Bandalos Chinos llega a Santa Fe presentando "Vandalos", su último disco.

Efraín Colombo presenta Santa Fe en Canciones

Efraín Colombo presenta "Santa Fe en Canciones"

Caras Nuevas presenta su primer disco Caos en los 20

Caras Nuevas presenta su primer disco "Caos en los 20"

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour Te sigo amando

Luciano Pereyra llega a Santa Fe con su tour "Te sigo amando"