Unión, clasificado pero con interrogantes para visitar a Belgrano

Unión se prepara para visitar a Belgrano, en Córdoba, por la última fecha del Clausura. Qué plan prepara Leonardo Madelón.

El empate ante Barracas Central y los resultados del domingo confirmaron lo que todo Unión esperaba: el pase a los playoffs del Torneo Clausura, algo inédito en la historia del club bajo este formato.

Sin embargo, la alegría llegó acompañada de un dilema que Leonardo Madelón deberá resolver en los próximos días: cómo gestionar el cierre de la fase regular sin poner en riesgo el físico de sus titulares más exigidos.

Lautaro Vargas una baja confirmada para Unión

El técnico ya sabe que no podrá contar con Lautaro Vargas, suspendido por acumulación de amarillas, aunque la sanción le permitirá llegar “limpio” a los octavos de final. La principal incógnita pasa por definir a su reemplazante: Emiliano Álvarez o Nicolás Paz. Si Madelón opta por mantener la idea ofensiva y la salida clara desde el fondo, el uruguayo tendría ventaja; en cambio, si el objetivo es fortalecer la contención ante un Belgrano que se hace fuerte en Alberdi, Paz podría ganar lugar entre los once.

A la ausencia de Vargas se suman las dudas físicas que preocupan al cuerpo técnico. Cristian Tarragona, afectado por un golpe ante Newell’s, no fue titular en el último encuentro y su lugar lo ocupó Marcelo Estigarribia, quien arrastra desde hace semanas una molestia en la rodilla. El ex-Patronato, además, no atraviesa su mejor momento físico ni futbolístico, comparado con el que mostró en la primera parte del año.

¿Habrá descanso para algunas piezas clave en Unión?

Otro caso que se sigue de cerca es el de Mauricio Martínez, una pieza clave en el mediocampo, pero que viene mostrando signos de desgaste. Madelón no descarta darle descanso para que llegue pleno a los cruces decisivos.

En ofensiva, Franco Fragapane podría volver al once titular en reemplazo de Nicolás Palavecino, de rendimiento irregular en los últimos partidos. El DT busca más movilidad y peso en el ataque, consciente de que Belgrano aún se juega su clasificación y propondrá un partido intenso en el Gigante de Alberdi.

El cuerpo técnico valora el margen de planificación: mientras Unión jugó su partido el sábado, Belgrano recién lo hizo este lunes con una derrota ante Argentinos Juniors, lo que le otorga al Tatengue una ventaja en descanso y preparación. Esa diferencia podría ser determinante para definir el equipo durante la semana en Casasol.

En definitiva, Madelón enfrenta una encrucijada entre cuidar y competir. Unión ya dio el paso histórico al meterse entre los mejores, pero ahora busca cerrar la fase con autoridad y llegar con la energía justa al tramo más exigente del año. Encontrar ese punto medio será el desafío del técnico, que deberá volver a equilibrar la balanza entre la prudencia y la ambición.