En una serie donde siempre hubo triunfos visitantes, Alma Juniors (2) goleó a CUST (1) por 58 a 34 en el Pay Zumé, para sacar boleto directo a la final del Torneo Clausura de Mayores.
Clausura Femenino: Alma definirá el título ante República del Oeste
Alma Juniors le ganó a CUST por 58-34 y definirá el título del Clausura Femenino ante República del Oeste.
Por Ovación
Ya esperaba República del Oeste, que ahora pasa a tener localía en el playoffs para coronar el monarca. El primer duelo irá el domingo 16 en el Malvinas Argentinas.
La síntesis del partido entre CUST y Alma
CUST 34: Milagros Hassan 0, Paula Lazcano 2, Paula Cortes 5, Zoe Castillo 2, Araceli Ghirardi 8 (FI) Ana Mina 4, Florencia Maidana 0, Catalina Echegaray 9, Lara De Diego 0, Melina Schneider 0, Martina Peralta 0, Valentina Checcacci 4. DT: Susana Goncebat.
ALMA 58: Malena Baum 12, Ximena Casse 0, Virginia Ruiz 0, Sabrina Mottier 14, Mía Andereggen 8, Sofía Descalzo 10 (FI) Guillermina Torres 0, Jazmín Mottier 0, Eugenia Freyre 0, Julia Gaggiamo 10, Magdalena Brega 0, Catalina Huber 4. DT: Sebastián Gaztambide.
Parciales: 13-21, 24-34 y 28-47.
Árbitros: Gerónimo Pauli, Valentina Rodríguez y Brian Pérez.
Cancha: Pay Zumé.
Fuente: ASB