Los Pumas cerraron un histórico Rugby Championship con una caída contundente ante Sudáfrica

2892024 f02 rugby los pumas sudafrica championship sexta fecha.jpg El tucumano Tomás Albornoz consiguió marcar un try y una conversión frente a los sudafricanos. Prensa UAR

Además, el dato estadístico relevante para el seleccionado argentino fue el de Julián Montoya, quien disputó su cap N° 39 como capitán de Los Pumas y así superó los 38 de Hugo Porta, convirtiéndose en el tercer capitán con más tests en la historia de Los Pumas, sólo detrás de Agustín Creevy (51) y Lisandro Arbizu (48).

Fue un partido en el cual el local dominó las acciones y lo hizo de principio a fin. Al igual que hace una semana, los de camiseta verde golpearon de entrada y se pusieron 14 a 0 arriba, gracias a los tries de Aphelele Fassi y Pieter-Steph Du Toit. Los Pumas reaccionaron y se posicionaron en territorio adversario para poder descontar por intermedio de una linda conquista de Tomás Albornoz. Sin embargo, Sudáfrica siguió dominando las acciones y aprovechando la ventaja numérica por la amarilla a Mateo Carreras, amplió diferencias con un nuevo try de Fassi y otro de Cheslin Kolbe para irse al descanso, 27-7 arriba.

2892024 f03 rugby los pumas sudafrica championship sexta fecha.jpg El seleccionado argentino de rugby Los Pumas finalizó en la tercera colocación del torneo organizado por Sanzar. Prensa UAR

En la segunda mitad, el partido fue más equilibrado y Argentina logró combatir de igual a igual ante un rival que nunca bajo la intensidad. La expulsión a Pablo Matera y la posterior amonestación a Santiago Carreras condicionaron las intenciones del equipo nacional, que solo pudo defender y que se vio doblegado en tres ocasiones más antes del final del partido para concluir con el 48-7 en contra.

Será tiempo de descanso para los dirigidos por Felipe Contepomi, que tienen por delante la exigente ventana internacional de noviembre en Europa en la que enfrentarán a Italia (9 de noviembre), Irlanda (15 de noviembre) y Francia (22 de noviembre).

2892024 f04 rugby los pumas sudafrica championship sexta fecha.jpg Los Pumas volverán a jugar en la ventana de noviembre frente a Italia, Irlanda y Francia en condición de visitante. Prensa UAR

Síntesis:

Sudáfrica 48- Los Pumas 7

Sudáfrica: 1- Ox Nche, 2- Bongi Mbonambi, 3- Frans Malherbe, 4- Eben Etzebeth, 5- Ruan Nortje, 6- Siya Kolisi, 7- Pieter-Steph du Toit, 8- Jasper Wiese, 9- Jaden Hendrikse, 10- Manie Libbok, 11- Kurt-Lee Arendse, 12- Damian de Allende, 13- Jesse Kriel, 14- Cheslin Kolbe, 15- Aphelele Fassi.

Cambios: 44’ Vincent Koch y Malcolm Marx por Bongi Mbonambi y Frans Malherbe; 53’ Kwagga Smith y Gerhard Steenekamp por Ox Nche y Jasper Wiese; 57’ Cobus Reinach y Lukhanyo Am por Damian de Allende y Jaden Hendrikse; 60’ Elrigh Louw por Siya Kolisi; 67’ Handre Pollard por Manie Libbok. Entrenador: Rassie Erasmus.

Los Pumas: 1- Thomas Gallo, 2- Julián Montoya, 3- Joel Sclavi, 4- Pedro Rubiolo, 5- Tomás Lavanini, 6- Juan Martín González, 7- Santiago Grondona, 8- Joaquín Oviedo, 9- Gonzalo García, 10- Tomás Albornoz, 11- Mateo Carreras, 12- Santiago Chocobares, 13- Matías Moroni, 14- Rodrigo Isgró, 15- Santiago Carreras.

Cambios: 25’ Lucio Cinto por Santiago Chocobares; 36’ Juan Cruz Mallía y Pablo Matera por Rodrigo Isgró y Juan Martín González; 41’ Juan Martín González por Pablo Matera; 44’ Pablo Matera por Santiago Grondona; 49’ Franco Molina y Pedro Delgado por Tomás Lavanini y Joel Sclavi; 57’ Ignacio Ruiz y Ignacio Calles por Thomas Gallo y Julián Montoya; 68’ Lautaro Bazán Vélez por Gonzalo García. Entrenador: Felipe Contepomi.

Primer tiempo: 7’ Try de Aphelele Fassi convertido por Jaden Hendrikse (SA), 14’ Try de Pieter-Steph du Toit convertido por Jaden Hendrikse (SA), 19’ Try de Tomás Albornoz convertido por él mismo (LP), 21’ Penal de Jaden Hendrikse (SA), 32’ Try de Aphelele Fassi (SA), 38’ Try de Cheslin Kolbe (SA).

Parcial: Sudáfrica 27- Los Pumas 7

Segundo tiempo: 69’ Try de Malcolm Marx convertido por Handre Pollard, 72’ Try de Pieter-Steph du Toit convertido por Handre Pollard (SA), 77’ Try de Jesse Kriel convertido por Handre Pollard (SA).

Amonestados: 29’ Mateo Carreras (LP), 68’ Santiago Carreras (LP).

Expulsados: 55’ Pablo Matera (LP).

Referee: Ben O'Keeffe (NZ)

Cancha: Estadio Mbombela, de Nelspruit, Sudáfrica.

- Posiciones Rugby Championship:

1° Sudáfrica 24 puntos

2° Nueva Zelanda 16 puntos

3° Argentina 14 puntos

4° Australia 5 puntos.

- El camino de Los Pumas en el Championship

Fecha 1 – Los Pumas 38 vs All Blacks 30 (Wellington)

Fecha 2 – Los Pumas 10 vs All Blacks 42 (Auckland)

Fecha 3 – Los Pumas 19 vs Wallabies 20 (La Plata)

Fecha 4 – Los Pumas 67 vs Wallabies 27 (Santa Fe)

Fecha 5 – Los Pumas 29 vs Springboks 28 (Santiago del Estero)

Fecha 6 – Los Pumas 7 vs Springboks 48 (Nelspruit)