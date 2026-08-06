Los Pumas definieron la alineación para enfrentar a Sudáfrica en Vélez

El entrenador de Los Pumas, Felipe Contepomi, definió la formación titular que se medirá el sábado 8 con los Springboks sudafricanos en el estadio José Amalfitani en Buenos Aires.

El mendocino Rodrigo Isgró será uno de los wingers en el combinado nacional ante los Springboks.

Los Pumas tienen formación confirmada para enfrentar este sábado, desde las 16, a Sudáfrica en el estadio de Vélez Sarsfield, y en el plantel del combinado albiceleste habrá un jugador que podría hacer su debut internacional el representativo superior de la UAR. Se trata de Francisco Moreno, jugador de Universitario de Tucumán, irá desde el arranque y se convertirá en el Puma 909. El primera línea rafaelino Mayco Vivas ocupará un lugar en el banco de los suplentes.

Además, otros tres que integrarán la nómina de suplentes, y no tienen partidos internacionales en su haber, podrían jugar por primera vez con la camiseta del seleccionado argentino. Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia; Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.

Los Pumas con equipo confirmado

Los Pumas ya tienen equipo confirmado para recibir a Sudáfrica este sábado 8 de agosto, desde las 16, en el estadio José Amalfitani. En el seleccionado nacional hay cuatro jugadores que podrán tener su debut con la camiseta albiceleste. En juego estará la Copa Visa Galicia. Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, llegan a Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales.

En 40 enfrentamientos entre sí, Los Pumas consiguieron 4 triunfos, 1 empate y 35 derrotas. La última victoria argentina se dio en 2024 en Santiago del Estero, cuando Los Pumas ganaron 29-28. En Vélez jugarán su quinto partido ante el seleccionado sudafricano: los anteriores fueron en 2004 (7-39), 2005 (23-34), 2015 (12-26) y 2023 (13-24), esta última vez cuando Agustín Creevy alcanzó las 100 presencias con la camiseta de Los Pumas.

El partido llega en un año especial: se cumplen 40 años del primer partido de Los Pumas en Vélez. Desde entonces, el seleccionado nacional acumula en el estadio de Liniers un historial de 40 partidos con 15 triunfos, 1 empate y 24 derrotas.

De los 10 jugadores sin caps que integran el plantel de Los Pumas, hay cuatro que podrán tener su debut este sábado: Francisco Moreno, jugador de Universitario de Tucumán, irá desde el arranque y se convertirá en el Puma #909; mientras que en el banco de suplentes estarán Leonel Oviedo, con pasado en Córdoba Athletic y presente en Western Force de Australia, Juan Penoucos, surgido en Club de Remo de Azul y con presente en Belgrano Athletic, y Juan Martín Scelzo, hijo del histórico pilar de Los Pumas Martín Scelzo, quien milita en el Stade Français de París.

A continuación, la formación de Los Pumas para recibir a Sudáfrica en Vélez: 1. Boris Wenger , 2. Ignacio Ruiz, 3. Francisco Moreno, 4. Guido Petti, 5. Tomás Lavanini, 6. Pablo Matera, 7. Benjamín Grondona, 8. Joaquín Moro, 9. Simón Benítez Cruz, 10. Santiago Carreras, 11. Ignacio Mendy, 12. Faustino Sánchez Valarolo, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Gerónimo Prisciantelli. Suplentes: 16. Leonel Oviedo, 17. Mayco Vivas, 18. Tomás Rapetti, 19. Efraín Elías, 20. Juan Penoucos, 21. Juan Martín Scelzo, 22. Agustín Moyano, 23. Matías Moroni.

Los bicampeones del mundo, dirigidos por Rassie Erasmus, se presentarán en Buenos Aires tras ganar sus tres compromisos del Nations Championship: 45-21 a Inglaterra, 42-28 a Escocia y 43-0 a Gales. En consecuencia, los sudafricanos lo harán con: 1- Boan Venter, 2- Johan Grobbelaar, 3- Thomas du Toit, 4- Eben Etzebeth, 5- Lood de Jager, 6- Siya Kolisi (capitán), 7- Elrigh Louw, 8- Cameron Hanekom, 9- Cobus Reinach, 10- Sacha Feinberg-Mngomezulu, 11- Ethan Hooker, 12- Andre Esterhuizen, 13- Canan Moodie, 14- Edwill van der Merwe y 15- Aphelele Fassi.

El calendario de Los Pumas

8 de agosto – Los Pumas vs Sudáfrica – 16, Buenos Aires, Vélez (Test-Match)

29 de agosto – Los Pumas vs Australia – 16, Jujuy (Test-Match)

5 de septiembre – Los Pumas vs Australia – 18, Mendoza (Test-Match)