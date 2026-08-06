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La UEFA mantiene su postura contra la FIFA y rechazó el pedido de disculpas

El mandatario de la entidad había enviado una carta a todas las federaciones por los errores cometidos en la elaboración y comunicación del proyecto FIFA Forward Enterprise.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 13:37hs
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La UEFA mantiene su postura contra la FIFA y rechazó el pedido de disculpas

La Unión de Asociaciones Europeas de Fútbol (UEFA) no cambió de postura ante el pedido de disculpas por parte de la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) y su presidente Gianni Infantino.

La Confederación europea envió su respuesta con un comunicado a distintos medios del continente para advertir y reiterar sus amenazas hacia la casa madre del fútbol: “El anuncio de que algunas personas empleadas por el presidente de la FIFA (y cuyas carreras dependen de su favor) están de acuerdo con él, no cambia nada.”

Además, de manera desafiante expresó: "Las asociaciones de la UEFA fueron muy claras respecto a las condiciones vinculadas a su no participación en las competiciones de la FIFA".

A su vez, volvió a demostrar la desconfianza en el liderazgo del titular, Gianni Infantino, debido a estos acontecimientos: "En primer lugar, debían retirarse las propuestas para privatizar las principales competiciones y, en segundo lugar, debían darse garantías de que tales intentos de desfigurar el juego de esta manera nunca volverían a repetirse".

El pedido de disculpas no aceptado de la FIFA a la UEFA

La FIFA pidió disculpas este jueves por los errores cometidos en la elaboración y comunicación del proyecto que pretendía incorporar inversores privados a los negocios comerciales de sus principales torneos, durante una reunión de emergencia celebrada en Rabat, Marruecos, aunque simultáneamente advirtió que defenderá su “integridad, buen gobierno y debido proceso” frente a nuevas críticas.

El plan preveía recaudar hasta 4.200 millones de dólares mediante la venta de una participación minoritaria a fondos privados, sobre una valuación inicial de 20.000 millones, mientras la FIFA conservaría la mayoría accionaria y el control de las decisiones deportivas.

Sin embargo, el fuerte rechazo de federaciones, confederaciones, futbolistas y distintos actores del fútbol internacional obligó a Gianni Infantino a retirar la propuesta pocos días después de haberla presentado.

UEFA FIFA Infantino
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