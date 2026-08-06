Independiente Rivadavia, tras los pasos de un exjugador de Colón

Independiente Rivadavia sumará a un defensor para reforzar al equipo de Alfredo Berti en su transitar por diferentes competencias

Independiente Rivadavia comenzó un semestre en el que tendrá múltiples competencias y la necesidad de contar con varias alternativas en el equipo de Berti ya empezó a hacerse sentir.

El primer refuerzo del Azul fue sostener casi toda la base del plantel de cara a la segunda mitad de año (solo se fue Villa de los titulares). Sin embargo, el desgarro de Luciano Gómez en el lateral derecho, y una molestia que arrastra Ezequiel Bonifacio (su reemplazante en ese sector), desnudaron la necesidad de buscar otra variante en la defensa y por eso es que la Lepra se movió rápido y avanzó por un marcapunta derecho sobre el cierre del libro de pases.

Quién será el nuevo refuerzo de Independiente Rivadavia

Se trata de Álex Vigo, futbolista de 27 años proveniente de Talleres de Córdoba. El defensor se formó en Colón de Santa Fe, además tuvo paso por River, Independiente de Avellaneda, Estrella Roja de Belgrado y Sarmiento de Junín.

El lateral derecho llegará a Independiente Rivadavia en condición de libre y, en las próximas horas, arribará a la provincia de Mendoza para incorporarse al plantel de Alfredo Berti.

La idea es que el futbolista pueda representar una rápida alternativa para el entrenador Azul ya que se avecinan los octavos de final de la Copa Libertadores, continúa el torneo doméstico en el plano local y, más adelante en el tiempo, a Independiente le tocará afrontar sus compromisos de octavos de final de la Copa Argentina, y el encuentro definitorio de la Supercopa Argentina ante Estudiantes de La Plata.

Por ello, en plena recuperación de Gómez y Bonifacio, Vigo tendrá la oportunidad de mostrarse y sumar minutos así como lo viene haciendo en ese sector Alessandro Riep (aunque no es su puesto natural, ya que es extremo).

Al estampar la firma, Álex Vigo se convertirá en el tercer futbolista en llegar a Independiente Rivadavia en este mercado de pases, tras la incorporación de Luis Ángel Díaz (delantero colombiano proveniente de Envigado) y la flamante llegada de Maxi Salas como refuerzo del Azul.