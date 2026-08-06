Uno Santa Fe | Unión | Unión

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión recibe este jueves a Lanús por la segunda fecha del Clausura y sus hinchas apoyan al Tatengue en las inmediaciones del 15 de Abril con un gran clima.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 18:52hs
Google Seguir a Unosantafe en Google
La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Unión afrontará este jueves un compromiso clave cuando reciba a Lanús desde las 19 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 2 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Madelón intentará conseguir su primera victoria del certamen, mientras sus hinchas apoyan al Tatengue en los alrededores del estadio.

Un recibimiento con clima de fiesta

Como ocurre en cada presentación de local, los simpatizantes rojiblancos comenzaron a llegar varias horas antes del encuentro. El bulevar Pellegrini volvió a convertirse en el punto de encuentro para la previa de sus de fanáticos, que lucen banderas, gorros y camisetas mientras alientan sin descanso al equipo de sus amores.

La ilusión de un triunfo necesario

El encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina y contará con un estadio colmado exclusivamente por hinchas de Unión. La expectativa es muy grande, ya que una victoria frente a Lanús permitiría al conjunto de Madelón ganar confianza y empezar a consolidarse en el Torneo Clausura.

Unión 15 de Abril previa
Noticias relacionadas
Unión vuelve al 15 de Abril después de casi cien días.

El 15 de Abril vuelve a latir: Unión regresa a casa tras casi cien días

el club atletico union realiza una colecta de sangre junto a cudaio

El Club Atlético Unión realiza una colecta de sangre junto a CUDAIO

union volvio a ganar y atraviesa un inicio sonado en el torneo clausura femenino

Unión volvió a ganar y atraviesa un inicio soñado en el Torneo Clausura femenino

juan pablo loustau dirigira por primera vez a union

Juan Pablo Loustau dirigirá por primera vez a Unión

Lo último

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Último Momento
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

El uno por uno de Unión en el triunfo frente a Lanús

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Incidentes frente al Congreso durante la protesta contra la ley de propiedad privada

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: Ganamos bien y el equipo está creciendo

Madelón, tras el triunfo de Unión ante Lanús: "Ganamos bien y el equipo está creciendo"

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Con dos golazos, Unión venció a Lanús y sumó su primer triunfo en el Clausura

Ovación
Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: Fue una noche soñada y el viento me ayudó

Mosqueira, tras el golazo que hizo estallar al 15 de Abril: "Fue una noche soñada y el viento me ayudó"

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: Era lo que necesitábamos

Julián Palacios valoró el triunfo de Unión: "Era lo que necesitábamos"

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Spahn habló de todo: el mercado, las ventas, la deuda de Racing y el modelo que impulsa para Unión

Policiales
Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Robaron placas de bronce y provocaron destrozos en la escuela General San Martín

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

Detuvieron en Esperanza a una mujer acusada de amenazar con atentar contra su bebé de 11 meses

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

B° San Lorenzo: la PDI atrapó a un hombre como presunto autor de abuso sexual contra dos menores

Escenario
Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Harlem Festival 2026 devela su lineup por día

Diego Torres llega a Santa Fe con Mi Norte & Mi Sur Tour

Diego Torres llega a Santa Fe con "Mi Norte & Mi Sur Tour"

Lanzan la sexta edición de Alumnit@s, Argentina te Escuchamos para niños y adolescentes

Lanzan la sexta edición de "Alumnit@s, Argentina te Escuchamos" para niños y adolescentes

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Girart 2026 reunirá en Córdoba a los principales referentes de las artes escénicas y la música

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe

Histórico: Los Fabulosos Cadillacs regresan a Santa Fe