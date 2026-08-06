La pasión de Unión ya se vive: todo el color de la previa en el 15 de Abril Unión recibe este jueves a Lanús por la segunda fecha del Clausura y sus hinchas apoyan al Tatengue en las inmediaciones del 15 de Abril con un gran clima. Por Ovación 6 de agosto 2026 · 18:52hs

Unión afrontará este jueves un compromiso clave cuando reciba a Lanús desde las 19 en el estadio 15 de Abril, por la fecha 2 del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Leonardo Madelón intentará conseguir su primera victoria del certamen, mientras sus hinchas apoyan al Tatengue en los alrededores del estadio.

Un recibimiento con clima de fiesta Como ocurre en cada presentación de local, los simpatizantes rojiblancos comenzaron a llegar varias horas antes del encuentro. El bulevar Pellegrini volvió a convertirse en el punto de encuentro para la previa de sus de fanáticos, que lucen banderas, gorros y camisetas mientras alientan sin descanso al equipo de sus amores.

La ilusión de un triunfo necesario El encuentro será arbitrado por Nicolás Lamolina y contará con un estadio colmado exclusivamente por hinchas de Unión. La expectativa es muy grande, ya que una victoria frente a Lanús permitiría al conjunto de Madelón ganar confianza y empezar a consolidarse en el Torneo Clausura.