Los mejores del handball lucharán por conquistar lo más alto del podio en Santa Fe

El handball se adueñará del recinto que construye el gobierno provincial en el polo deportivo de la ciudad de Santa Fe, una de las tantas obras que perdurará para el desarrollo deportivo de las próximas generaciones

El handball será una de las disciplinas que se desarrollarán en la ciudad de Santa Fe.

El handball, también denominado balonmano, será uno de los 43 deportes y 60 disciplinas que tendrá la programación de los XIII Juegos Suramericanos 2026 a desarrollarse del 12 al 26 de septiembre en las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela. El imponente Estadio Invencible Santa Fe, ubicado en Raúl Tacca y Cristóbal Colón en la capital provincial, alojará a todos los partidos de la disciplina para la rama femenina, desde el miércoles 16 al domingo 20; y para la rama masculina, del martes 22 al sábado 26.

Del torneo participarán los equipos de los países cuyos comités olímpicos están afiliados a ODESUR (Organización Deportiva Suramericana) y a sus federaciones nacionales a la IHF (International Handball Federation).Cada plantel estará conformado por 14 jugadores, que deberán ser mayores de 16 años tanto para mujeres como para hombres. En cuanto al formato de competencia se contempla una ronda preliminar que será clasificatoria a instancias semifinales, finales y partidos de clasificación desde el tercer puesto hasta la última posición.

Según se determinó, los dos primeros equipos mejor rankeados, tanto en la rama femenina como masculina, que no se encuentren clasificados, obtendrán el pasaporte para los Juegos Panamericanos Lima 2027. En tanto que el tercer mejor rankeado que no se encuentre clasificado previamente tendrá derecho a participar en el repechaje para la mencionada competencia. Argentina estará representada por sus dos selecciones: “Los Gladiadores”, el equipo masculino dirigido por Rodolfo Jung; y “La Garra”, el combinado femenino bajo la dirección de Mariano Muñoz.

Un estadio de vanguardia

El nuevo Estadio Invencible Santa Fe tendrá capacidad para 3.472 espectadores sentados y 74 posiciones para prensa, en lo que será un espacio deportivo apto para todas las disciplinas olímpicas indoor, pero también para una diversidad de usos recreativos, culturales y educativos.

El estadio multipropósito de la capital provincial será sede de los Juego Suramericanos 2026.

La infraestructura incluirá áreas homologadas para competiciones internacionales, vestuarios, salas de control antidopaje, consultorio médico y espacios específicos para deportistas, jueces y prensa.

Asimismo, contará con accesos diferenciados para público, autoridades y delegaciones, lo que permitirá una circulación más segura y eficiente durante eventos de gran convocatoria. La estructura se completa con explanadas, sectores parquizados y espacios exteriores diseñados bajo criterios de accesibilidad universal e integración urbana, que fortalece el vínculo entre el complejo deportivo y la ciudad.

Polo deportivo en la ciudad de Santa Fe

El flamante recinto forma parte de un gran polo deportivo que concentra equipamientos deportivos y educativos de relevancia, como la cancha de hockey de la Asociación Santafesina, clubes de rugby y el Instituto Superior de Educación Física. También se suma a la renovada pista de atletismo del CARD y a su nueva tribuna para 900 espectadores.

Todo este entorno toma gran forma gracias a la intervención sobre la calle Raúl Tacca donde se emplaza un bulevar que mejorará la circulación vehicular, peatonal y la calidad del espacio público.

Los Juegos Suramericanos se llevarán a cabo del 12 al 26 de septiembre en Santa Fe.

Vale recordar que el Gobierno de Santa Fe invierte más de 90 millones de dólares a obras vinculadas a los Juegos Suramericanos 2026, que incluye financiamiento externo de 75 millones otorgados por CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe), además de aportes del Tesoro provincial.

Una vez finalizados los Juegos Suramericanos 2026, estas obras quedarán como un legado para la provincia y la ciudad de Santa Fe, un polo deportivo de alto rendimiento equipado con la mejor tecnología y habilitado para grandes eventos tanto nacionales como internacionales.