Spahn, sobre todos los temas de Unión: el mercado, la deuda de Racing y el proyecto de inferiores

El presidente de Unión analizó el último mercado de pases, defendió la política deportiva del club, reclamó por el pase de Juan Nardoni y aseguró que todavía necesitan concretar una venta para equilibrar las cuentas.

Con el mercado de pases prácticamente cerrado para el fútbol argentino, aunque todavía abierto para Europa y otros destinos, el presidente de Unión , Luis Spahn, realizó un amplio repaso de la actualidad institucional y deportiva en diálogo con La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7). El dirigente habló de los refuerzos, las ventas, la economía, el conflicto con Racing por el pase de Juan Nardoni y la apuesta permanente por los juveniles.

Spahn destacó que la dirigencia pudo satisfacer los principales pedidos de Leonardo Madelón. "Fue un buen mercado de pases desde el punto de vista del técnico. Pudimos traer jugadores que él pretendía y no tuvimos que recurrir a terceras o cuartas opciones".

LEER MÁS: Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

En ese sentido explicó que el entrenador prioriza futbolistas a los que ya dirigió: "Leo necesita y prefiere jugadores que ya conoce. Eso pasó con Ramírez, Pintado, Malcorra y también con Mosqueira".

Además, resaltó un cambio que considera importante respecto de años anteriores y remarcó: "Muchos jugadores que se fueron hoy quieren volver. Antes eso era imposible. Habla bien del trato que recibieron en Unión".

Las ventas seguirán siendo inevitables en Unión

Aunque el mercado local cerró, Spahn recordó que hasta principios de septiembre pueden llegar ofertas desde el exterior.

"Las puertas están abiertas hasta que cierre el mercado europeo. No vamos a regalar ningún jugador, pero tampoco podemos dejar de analizar una buena propuesta".

Incluso remarcó que el fútbol funciona con otra lógica y tiró: "Todos los jugadores quieren progresar. Los de los clubes medianos quieren ir a Boca, River o Racing; los de esos clubes quieren ir a Europa".

En ese contexto reveló que Unión todavía necesita vender. "Desde lo económico necesitamos, por lo menos, una venta más", justificó.

El caso Mauro Pittón y la realidad del mercado de Unión

Entre las salidas más importantes del semestre estuvo la de Mauro Pittón, quien emigró al fútbol europeo. Spahn reveló cómo se dio esa conversación e indicó: "Mauro habló con Madelón y le dijo que tenía 31 años y que quizás era la única oportunidad de jugar en Europa. Leo entendió la situación".

También dejó abierta la posibilidad de una futura transferencia de Lautaro Vargas y tiró: "Todos los jugadores que tienen ofertas hacen fuerza para irse".

El reclamo a Racing por Juan Nardoni

Uno de los capítulos más fuertes de la entrevista tuvo que ver con el conflicto económico con Racing por la venta de Juan Nardoni. Spahn aseguró que Unión todavía no recibió toda la documentación correspondiente. "Nos querían hacer firmar que no teníamos más nada para reclamar y eso despertó sospechas", apuntó.

El presidente explicó que existen diferencias entre las cifras difundidas públicamente. "Primero hablaron de ocho millones más bonos y después de seis millones. Ahí aparecieron las dudas".

Y agregó: "Si desaparecen dos millones, el 30% que le corresponde a Unión es muchísimo dinero".

Una apuesta permanente por los juveniles

Otro de los ejes que marcó Spahn fue la importancia de las divisiones inferiores. Para el presidente, el debut de varios juveniles durante las primeras fechas dejó tranquilidad. Y dijo: "Fue importante ver que chicos como Fagioli o Ayala están preparados para cumplir cuando les toca".

También sostuvo que la economía obliga a potenciar permanentemente a los futbolistas surgidos del club. "Tenemos que vivir de esas ventas. Es nuestro modelo", soltó.

Incluso explicó que la aparición de juveniles les permite afrontar con mayor tranquilidad una eventual transferencia. "Si mañana hay que vender a Maizon Rodríguez, sabemos que hay chicos preparados para ocupar ese lugar", indicó.

Rocha, una apuesta personal del presidente de Unión

Entre los refuerzos, Spahn sorprendió al admitir que la llegada del defensor uruguayo Matías Rocha fue una decisión impulsada por él. "Es una apuesta mía", justificó.

LEER MÁS: El historial entre Unión y Lanús en la máxima categoría

Explicó además que el futbolista resignó parte de sus derechos económicos para facilitar la operación. "Él conservó un porcentaje pensando en una futura venta y Unión pudo quedarse con la mayor parte de sus derechos", destacó.

"No vamos a regalar el patrimonio del club"

Pese a las necesidades financieras, el mandatario dejó un mensaje claro sobre la postura de la dirigencia. "Preferimos sufrir un poco financieramente antes que regalar jugadores".

Y concluyó: "Vamos a defender el patrimonio de Unión como hicimos en mercados anteriores".