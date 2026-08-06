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Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: "Es mucho más viable"

Luis Spahn explicó que la decisión está prácticamente tomada por razones económicas y deportivas. Además, defendió el proyecto del básquet, cuestionó a la oposición y reveló que ya se realizan gestiones para concretar el cambio de categoría.

Ovación

Por Ovación

6 de agosto 2026 · 09:06hs
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Spahn confirmó que Unión dejaría la Liga Nacional para jugar la Liga Argentina: Es mucho más viable

Prensa Unión

El futuro del básquet de Unión parece haber dado un giro importante. En una entrevista con La Central Deportiva, por Cadena 3 Santa Fe (FM 101.7), el presidente Luis Spahn confirmó que la intención de la dirigencia es que el club no continúe en la Liga Nacional y pase a competir en la Liga Argentina (segunda categoría del básquet nacional, anteriormente conocida como TNA).

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El dirigente reconoció que la determinación generó un fuerte debate dentro de la comisión directiva y también entre los socios, aunque aseguró que responde a una realidad económica que hoy hace inviable sostener una plaza en la máxima categoría.

"La Liga Nacional es inviable para Unión"

Spahn explicó que la discusión atravesó a toda la conducción del club hasta llegar a una postura consensuada. "El tema del básquet ha generado mucha polémica, ha dividido un poco a la comisión directiva y llegamos a un punto intermedio: tratar de participar en la segunda categoría".

El presidente argumentó que la Liga Nacional exige una estructura económica cada vez más difícil de sostener y que, además, se aleja de la identidad deportiva que pretende desarrollar Unión.

"La primera categoría tiene una inviabilidad importante y se aleja un poco de los principios del club, porque se llega a un nivel de competencia donde la cantidad de extranjeros y de refuerzos margina la formación de nuestras inferiores", reveló.

En ese sentido, consideró que competir en la Liga Argentina permitirá darle mayor protagonismo a los jugadores surgidos del club.

"Todos queremos ver un equipo con un par de refuerzos, pero con seis u ocho chicos de nuestra institución. El TNA nos va a dar esa oportunidad", justificó.

El factor económico, determinante para Unión

Más allá del aspecto deportivo, Spahn fue contundente al señalar que la cuestión financiera terminó inclinando la balanza. Según explicó, sostener una franquicia en la Liga Nacional requiere presupuestos que hoy resultan imposibles de afrontar. "Pensamos que es una muy buena competencia y que nos va a dar un alivio económico", sostuvo.

Además, lamentó que el estadio Ángel Malvicino no haya logrado la convocatoria necesaria para equilibrar los costos. "No logramos que el Ángel Malvicino tenga la concurrencia que requeriría para sostener ese nivel de competencia", tiró.

Incluso puso cifras sobre la mesa para dimensionar el escenario, e indicó: "Hoy un equipo necesita entre 800 y 1.200 millones de pesos anuales para competir. Con todo el esfuerzo, los sponsors y la ayuda del Gobierno no llegamos a esos niveles".

Reconocimiento al trabajo que llevó a Unión a la Liga Nacional

El presidente también tuvo palabras de reconocimiento para quienes encabezaron el crecimiento deportivo del básquet rojiblanco.

"Esta decisión mancilla un poco la tarea de Amílcar Cecotti y Hugo Fessia, que nos llevaron a la Primera División".

De todos modos, aclaró que el cambio de categoría no significa abandonar la disciplina, sino buscar un modelo sostenible.

"Ya estamos haciendo las gestiones"

Spahn confirmó que las conversaciones para que Unión juegue la próxima temporada en la Liga Argentina ya están en marcha. "Estamos gestionando eso. Quería anunciarlo".

Y agregó que el responsable de esas negociaciones es Amílcar Cecotti, a quien destacó por su trabajo en el desarrollo del básquet del club.

"Tiene una gran parte del mérito de lo que pasó en nuestro básquet. Es una topadora que va para adelante y logra objetivos por su tenacidad".

Respuesta a las críticas de la oposición

Durante la entrevista, Spahn también respondió a los cuestionamientos que surgieron alrededor de la decisión y apuntó directamente contra sectores opositores.

El presidente sostuvo que muchos dirigentes e hinchas colaboraron económicamente con el club a lo largo de los años y pidió el mismo compromiso de quienes hoy cuestionan la gestión. "La oposición nos dio su palabra, pero no acercó un peso para ayudar".

Luego recordó los aportes personales que realizó en distintos momentos de la historia de Unión. "En 2006 doné 650.000 dólares y además presté otros 230.000 que todavía no cobré", indicó.

En esa línea, remarcó que el club pudo sostenerse durante años gracias al esfuerzo de dirigentes y empresarios, y sostuvo: "Históricamente a Unión lo salvaron dirigentes que pusieron mucho más que opiniones".

La plaza dejó de ser un negocio

Finalmente, Spahn descartó que la solución pase por vender la plaza en la Liga Nacional, ya que entiende que el mercado cambió radicalmente.

Recordó que en las últimas temporadas hubo clubes que tampoco encontraron compradores y sostuvo que el básquet argentino atraviesa una crisis similar a la del fútbol.

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"El básquet está en una burbuja que también está explotando. Antes las plazas se vendían; hoy prácticamente no tienen mercado", destacó Luis Spahn.

Con este panorama, todo indica que Unión continuará apostando por el básquet profesional, aunque con un proyecto más austero y sustentable, en la Liga Argentina, una categoría que la dirigencia considera compatible con la realidad económica del club y con el desarrollo de sus divisiones formativas.

Unión Spahn Liga Nacional
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