Spahn proyecta un Unión con 45.000 socios, defendió las obras y explicó las inhibiciones

El presidente rojiblanco presentó una idea para ampliar la masa societaria, habló de la situación financiera, confirmó cómo se destrabó la habilitación de Mauro Luna Diale y explicó el presente económico del club.

Además del análisis deportivo, Luis Spahn dedicó buena parte de la entrevista con La Central Deportiva a explicar el rumbo institucional de Unión . Desde la campaña de socios hasta las obras proyectadas, pasando por las inhibiciones de FIFA y la economía del club, el dirigente dejó varias definiciones.

Spahn reveló que trabaja en un proyecto para ampliar significativamente la masa societaria. "Estoy elaborando una idea para sumar 20.000 socios más".

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La iniciativa contempla la creación de una nueva categoría, y explicó: ""Me gustaría que exista un socio del corazón que pague 10.000 pesos y otro socio de mayor aporte, que pueda colaborar con 100.000 pesos".

El presidente considera que existe un amplio universo de hinchas que hoy no están asociados: "Mucha gente dice ser de Unión, pero no es socia".

Su intención es generar beneficios y sorteos para incentivar la adhesión y recalcó: "Podemos regalar entradas, camisetas, órdenes de compra y generar una sinergia con los sponsors".

Las obras siguen, pero con otro ritmo en Unión

Consultado por los proyectos de infraestructura, Spahn reconoció que la coyuntura económica obligó a modificar prioridades. "Hay veces que hay que saber frenar a tiempo para no estrellarse", reveló.

Explicó que la construcción de Casa Unión pasó a ser prioritaria por circunstancias inesperadas y aseguró que la nueva tribuna sigue siendo un objetivo. "La idea sigue siendo terminarla durante este mandato si la economía lo permite", reveló.

Cómo se levantaron las inhibiciones en Unión

El dirigente también explicó el trabajo realizado para resolver las inhibiciones que afectaban al club. Confirmó que Unión canceló las de Fernando Díaz con Sol de América y Juventud Las Piedras por Maizon Rodríguez mientras que la habilitación de Mauro Luna Diale se demoró por cuestiones completamente ajenas al club. "Era un trámite entre Unión, AFA, la Federación Rusa y el club de Chechenia. Había ocho pasos administrativos", tiró.

Además, destacó especialmente la colaboración de Nery Pumpido. "Se movió por todos lados y posiblemente su gestión fue determinante para destrabar la habilitación", soltó Spahn.

La economía sigue siendo el principal desafío

Spahn insistió en que el fútbol argentino atraviesa una crisis estructural. "Estamos en el final de una fiesta en la que todos gastaron más de lo que ingresaban", indicó.

Y recordó que los costos crecieron muy por encima de los recursos: "Hace tres años que los gastos aumentan entre un 20 y un 30 por ciento por encima de los ingresos". Como ejemplo, enumeró nuevos costos que antes no existían: "Hoy abrir la cancha cuesta cerca de 40 millones de pesos por partido y la alimentación del plantel ronda los 50 millones mensuales".

El deseo para el final de su gestión

Pensando en el futuro, Spahn reiteró que pretende cerrar su ciclo presidencial dejando un club ordenado. "Deseo que este sea mi último mandato", soltó.

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Y explicó cuál es su principal objetivo institucional: "Quiero entregar un club sin deudas, autosuficiente y con una sucesión preparada para continuar el proyecto".

Para cerrar, volvió a remarcar que la estabilidad económica será la base para sostener el crecimiento deportivo de Unión en los próximos años.