Los Pumas jugarán un partido clave en Tokio

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, se jugará sus últimas chances para poder avanzar a cuartos de final cuando juegue en la madrugada del sábado ante el poderoso equipo de Inglaterra, con la necesidad de vencer, en partido por el Grupo C de la IX Copa del Mundo que se juega en Japón.

El trascendental encuentro se jugará en el Tokio Stadium en la capital japonesa, desde las 5 del sábado en la Argentina (las 17 local), con el arbitraje de galés Nigel Owens y televisado por ESPN.

La derrota de Los Pumas en el debut ante Francia (21-23) no le deja margen a otro revés y ahora se ve en la necesidad de superar a Inglaterra, tercero en el ranking mundial, para llegar a la última fecha ante Estados Unidos con chances de pasar a cuartos de final. Por lo tanto, si pierden no habrá futuro en el Mundial.

Un desempeño inesperado el de Argentina. En su segunda presentación le ganó a Tonga (28-12) pero sin convencer y en ambos partidos se "regaló" un tiempo, ante los franceses el primero y con los isleños el segundo. No se puede avanzar en una Copa del Mundo con esas licencias y ello se le agrega importantes fallas en el juego y en las individualidades.

El seleccionado argentino de rugby, no vence a Inglaterra desde hace 10 años y casi cuatro meses, siendo, a través de 38 años de competencia, superado claramente luego de 23 encuentros, de los cuales ganó cuatro, perdió 18 y empató uno.

La última vez que Los Pumas superaron a Inglaterra fue el 13 de junio de 2009, en Salta, por 24 a 22 y después de esa victoria se contabilizan nueve derrotas seguidas ante los europeos. En Copa del Mundo la historia también es favorable a los ingleses que le ganaron a Argentina las dos veces que jugaron. La primera en el mundial de Sudáfrica 1995 por 24-18 y luego en Nueva Zelanda 2011 por 13-9, ambas fase de grupos.

Pumas2.jpg

Las explicaciones del full back

El rosarino Emiliano Boffelli explicó que "Estamos haciendo todo para llegar de la mejor manera y tener 80 minutos de buen rugby, que no sean destellos nada más. "Estaría bueno combinar el segundo tiempo contra Francia y el primero contra Tonga. Hay que mejorar la defensa y el tackle. Si no arrancamos por ahí, del sistema no se puede hacer nada".

En cuanto al rival de turno, el jugador formado en Duendes, sostuvo que "es el equipo que más usa el pie y muy bien. Juega a eso, a meterte mucha presión, meter kicks quirúrgicos que piquen y no la agarren de aire los del fondo y tomar inercia. Lo sabemos, estuvimos charlando, laburando y entrenando para que nos agarre bien parados y nada nos sorprenda".

Pumas3.jpg

Equipos confirmados

Los Pumas: Nahuel Tetaz Chaparro, Julián Montoya y Juan Figallo; Guido Petti y Tomás Lavanini; Pablo Matera (capitán), Marcos Kremer y Javier Ortega Desio; Tomás Cubelli y Benjamín Urdapilleta; Santiago Carreras, Jerónimo De la Fuente, Matías Orlando, Matías Moroni y Emiliano Boffelli.Entrenador: Mario Ledesma.Suplentes: Mayco Vivas, Santiago Medrano, Agustín Creevy, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Felipe Ezcurra, Lucas Mensa y Bautista Delguy.

Inglaterra: Marler, George y Sinckler; Itoje y Kruis; Curry, Underhill y Billy Vunipola; Youngs y Ford; May, Farrell, Tuilagi, Watson y Daly. Entrenador: Eddie Jones. Suplentes: Cowan Dickie, Mako Vunipola, Cole, Lawes, Ludlam, Heinz, Slade y Nowell.