Montoya y Kremer, dos Pumas que lucharon hasta el final en París

El seleccionado argentino de rugby, Los Pumas, lucharon hasta el final pero no les alcanzó y cayeron ante Inglaterra por 26-23, en el cruce por el tercer puesto del Mundial de Francia 2023. El seleccionado argentino de rugby fue de menor a mayor. Tuvo un primer período adverso en el que el equipo inglés sacó una rápida ventaja y se fue al descanso por 16-10.

"Sinceramente estoy muy orgulloso de todo lo que hizo el equipo, porque se luchó y dio todo hasta la última pelota. Pero bueno, se gana y se pierde, y hoy nos tocó ser derrotados. Creo que nos faltó confirmar cuando metíamos puntos. Pudimos meter un try, y en la siguiente jugada nos meten uno ellos. Un poco de disciplina, pero creo que el line out y el scrum anduvo bien", expresó Julián Montoya.

El capitán de Los Pumas consideró que "sabíamos que se iba a dar un partido como el que se dio. Un partido cerrado, pero creo que son esos momentos claves que no supimos aprovechar cuando tuvimos superioridad, y ellos nos equilibraron rápido en el partido. Después me parece que los fuimos a buscar y estuvimos cerca".

"Es duro, muy duro este momento, porque estamos a nada de terminar el partido. Nos faltó confirmar los puntos que hicimos, pero igualmente estamos tristes pero orgullosos de haber dejado todo en el campo de juego. Vinimos a buscar la medalla de bronce y nos vamos con las manos vacías, esa es la cuestión porque la que estamos tristes y dolidos", aseveró.

Fue su primer mundial como capitán y sobre esta cuestión sostuvo que "para mí ser el capitán de este equipo es el mayor orgullo que me tocó. Ser parte de este equipo, y vestir esta camiseta es lo que mejor me pasó en la vida deportivamente. Fue lo que le dije a los chicos en esa ronda final que se vio después del partido. Traté de hacer lo mejor que pude, con errores, con aciertos, con un grupo detrás mío que me banco un montón".

El hooker formado en Newman de Buenos Aires señaló que "me hubiese gustado mucho liderarlos y hoy tener la medalla colgada. Pero bueno, tenemos que saber que esto es para todos los que integramos el plantel, no solamente de los 23 de hoy. Sino para todos los chicos que vinieron y que entrenaron y dejaron todo en cada partido y en cada práctica. Los 33 y los que quedaron en el camino en el proceso".

Por su parte, el tercera línea Marcos Kremer, habló tras la derrota ante el Rose Team y dijo que "fueron siete batallas que tuvimos acá en Francia. Gracias a la gente que me apoya, y a todos esos chicos que están o arrancaron a jugar al rugby y quieren jugar de esta manera le digo que se puede, que se esfuercen mucho, que la vida es una sola, y que hay que hacer las cosas de buena manera".

"Nadie se guardó nada, dimos todo", expresó el entrerriano Marcos Kremer tras la derrota de Los Pumas ante Inglaterra.

En cuanto al partido ante Inglaterra el entrerriano comentó que "las sensaciones son bastante amargas porque se que no jugamos mal durante todo el partido, pero tuvimos momentos flojos, era una final, fue una final, sabíamos que se iba a cerrar en los últimos minutos, se terminó dando para ellos, y si pasaban algunas cosas diferentes, nos íbamos a jugar treinta minutos más, y ahí si estoy seguro que lo ganábamos".

"Se perdió, duele, vamos a tener que masticar esto, porque como dije en un momento, la vida es una sola, y vamos a seguir buscando llevar el rugby argentino a lo más alto posible. Quiero agradecer a la gente de Espinillos de Concordia, a Salto Grande y a Plaza, a quienes les agradezco por todos esos años de formación. El equipo encontró su rendimiento y por otros no. Nos faltó experiencia para definir en los últimos metros", expuso.