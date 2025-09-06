Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

Los Pumas perdieron por 28-24 ante Australia en la fecha 3 del Rugby Championship, y dejaron pasar la chance de pasarlo en el ranking pensando en el Mundial

6 de septiembre 2025 · 08:51hs
Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

Los Pumas sufrieron una ajustada derrota por 28-24 ante Australia, en la tercera fecha del Rugby Championship, el torneo que enfrenta a las cuatro mejores selecciones del Hemisferio Sur.

El combinado nacional, dirigido por Felipe Contepomi, había tenido un gran comienzo: se fue al entretiempo con ventaja de 21-7 gracias a la gran actuación de Mateo Carreras, que aportó puntos con varios penales e incluso un try.

Parecía que Los Pumas, que venían de un histórico triunfo ante Nueva Zelanda en el José Amalfitani, iban a conseguir una victoria que los mantuviera cerca de la cima del certamen.

Sin embargo, Australia mostró un segundo tiempo impecable y, tras una amonestación a Mateo Carreras, logró la igualdad convirtiendo dos tries.

Cuando restaban apenas tres minutos, Los Pumas volvieron a ponerse en ventaja con un penal de Juan Cruz Mallía, pero los Wallabies se impusieron en el último suspiro con un try de Angus Bell, que definió el 28-24 final.

Con este resultado, Australia llegó a los nueve puntos en el Rugby Championship y se ubica apenas por detrás de Nueva Zelanda, que suma 10. Los Pumas están terceros, igualados con Sudáfrica en cinco unidades y con la misma diferencia de puntos.

Los Pumas tendrán revancha el próximo sábado a la 1 de la madrugada, cuando visiten nuevamente a Australia en el Sydney Football Stadium.

Nueva Zelanda le ganó a Sudáfrica y sigue primera en el Rugby Championship

En el otro partido de la fecha, los All Blacks superaron a Sudáfrica por 24-17 y sumaron un triunfo clave: siempre llevaron la ventaja frente a los actuales campeones del mundo y alcanzaron los 10 puntos que los colocan como líderes.

Sudáfrica, lejos del dominio que mostró la temporada pasada, muestra mayor vulnerabilidad y ya no tiene margen de error si quiere defender el título.

All Blacks y Springboks se volverán a enfrentar el próximo sábado a las 4 de la madrugada.

Los Pumas Australia Rugby Championship
Noticias relacionadas
 Los Pumas 7´s ganaron en tiempo extra a Australia en el debut en el Seven de Perth por un ajustado 31 a 26.

Rugby Championship: Los Pumas y dos finales en Australia

motogp: marquez aprovecho la caida de su hermano y gano el sprint del gp de cataluna

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

colapinto mejoro y quedo en el puesto 14 en la practica 3 para el gp de monza

Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

us open: gustavo fernandez es campeon del dobles en silla de ruedas

US Open: Gustavo Fernández es campeón del dobles en silla de ruedas

Lo último

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Último Momento
MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

La misión triple que tendrá Colón ante Estudiantes (RC) en el Brigadier López

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Detienen a un vendedor de drogas y a su cobrador en dos allanamientos en Esperanza

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

Alertan por alimentos importados: decomisan 160 kilos de productos coreanos en un bazar de Santa Fe

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

La nueva Constitución de Santa Fe entrará en vigencia la próxima semana tras su publicación

Ovación
Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Colapinto mejoró y quedó en el puesto 14 en la práctica 3 para el GP de Monza

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Banco sigue invicto y como único puntero en el Oficial U21

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

Los Pumas perdieron con Australia y dejaron escapar una gran chance

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

MotoGP: Márquez aprovechó la caída de su hermano y ganó el sprint del GP de Cataluña

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Sinner venció a Auger Aliassime y es finalista del US Open

Policiales
Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Otra vez atraparon a un menor que robó en un comercio de barrio Guadalupe Residencial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Noche de película: fuga, vuelco de un patrullero en avenida Alem y detención de un hombre con restricción judicial

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Intentaron asesinar de un balazo en el ojo a un vendedor ambulante en barrio Los Troncos

Escenario
Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Nueva Fecha: Seven Kayne llega a Tribus en el marco de su Transmu7ación Tour 2025

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco 10 años en vivo

Silvia Moreno regresa a Santa Fe presentando su disco "10 años en vivo"

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Diego Topa trae su último y exitoso espectáculo a Santa Fe

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional

Premios Konex 2025: Santa Fe brilla en la música argentina y se reconocen a íconos de la cultura nacional