Los Pumas realizarán una concentración en Londres

Los Pumas ya tienen todo listo para continuar con un intenso 2025. La primera parada será en Londres, del10 al 12 de marzo, con una concentración clave en la que participarán 30 jugadores. Este encuentro no solamente marcará el regreso del equipo dirigido por Felipe Contepomi, que no se reúne desde la exigente ventana Internacional de noviembre en Europa, sino que la vuelta del primera línea rafaelino Mayco Vivas, pero la novedad es que no está Pedro Rubiolo quien se encuentra recuperando de una lesión.