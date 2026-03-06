Uno Santa Fe | Ovación | Los Pumas

Los Pumas realizarán una nueva concentración en Londres

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, citó a 31 jugadores para el Camp en Londres, entre ellos el primera línea rafaelino Mayco Vivas

Ovación

Por Ovación

6 de marzo 2026 · 09:14hs
El rafaelino Mayco Vivas fue citado al Camp en Londres con Los Pumas.

El head coach de Los Pumas, Felipe Contepomi, definió los 31 jugadores convocados para el reencuentro, en el Camp de Londres, a realizar del 9 al 11 de marzo, como preparación para un calendario que incluirá partidos en el país. El equipo argentino realizará testeos físicos para iniciar el año con todo, luego de una temporada exigente. Entre los jugadores citados se encuentra el primera línea formado en CRAR de Rafaela Mayco Vivas, no así el segunda, Pedro Rubiolo.

Los Pumas ponen primera en Londres

Ya con calendario definido, crece la expectativa para volver a ver a Los Pumas en nuestro país. Serán seis los encuentros que disputen en territorio nacional: a los tres partidos del flamante Nations Championship, se le suma la visita de los bicampeones del mundo y una serie de dos encuentros ante los Wallabies. Para dar comienzo a este 2026, Felipe Contepomi, head coach del Seleccionado Nacional, convocó a 31 jugadores para reencontrarse en un Camp en Londres, que se realizará del 9 al 11 de marzo.

Este tipo de encuentros sirve para darle un puntapié inicial al año, reencontrarse con los jugadores tras lo que fue un desafiante 2025, realizar testeos físicos y empezar a delinear lo que viene. Como es costumbre, este tipo de concentraciones se realiza en Europa, dada la proximidad de la mayoría de los que juegan para el seleccionado. Como los jugadores están en pleno año calendario con sus clubes, el Camp presenta ciertas complicaciones, y es por eso que por cuestiones logísticas y personales, no todos podrán formar parte.

En lo que respecta al calendario, Los Pumas disputarán sus primeros seis partidos del año en condición de local. Por el Nations Championship, recibirán a Escocia el 4 de julio en el Mario Alberto Kempes de Córdoba; a Gales el 11 de julio en el Bicentenario de San Juan; y a Inglaterra el 18 de julio en el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Una vez finalizado el flamante torneo internacional, Los Pumas jugarán tres test-matches. Recibirán a Sudáfrica en Vélez el 8 de agosto; y a Australia el 29 de agosto en Jujuy (Estadio 23 de agosto) y el 5 de septiembre en el Malvinas Argentinas de Mendoza.

image
Tras haber visitado a Capibaras, Felipe Contepomi viajar&aacute; a Londres para el Camp con Los Pumas.

En noviembre, en cambio, viajarán a Europa para disputar los cuatro partidos restantes del Nations Championship. Primero visitarán a Irlanda el 6 de noviembre; luego a Italia el 14 de noviembre; y una semana más tarde lo harán ante Francia. Una vez finalizados estos partidos, el 27, 28 y 29 de noviembre, Twickenham albergará lo que será el “Fin de semana de finales”, que definirá al gran campeón del torneo y a las posiciones de la tabla general.

A pocos días de reencontrarse con los jugadores, Felipe Contepomi comentó: “Si bien el año ya comenzó y todos los jugadores están actuando en sus clubes, este será nuestro primer encuentro como equipo y estamos esperándolo con mucha expectativa. Siempre es muy productivo tener este tipo de concentraciones, ya que nos permiten trazar la hoja de ruta de lo que será un desafiante año. Cada vez falta menos para reencontrarnos con nuestra gente en Argentina y este Camp es un paso más que nos acerca a ese ansiado momento”.

Los convocados al Camp de Londres

-Forwards: Matías Alemanno, Bautista Bernasconi, Pedro Delgado, Efraín Elías, Thomas Gallo, Juan Martín González, Benjamín Grondona, Santiago Grondona, Marcos Kremer, Joaquín Oviedo, Guido Petti, Tomás Rapetti, Ignacio Ruiz, Joel Sclavi, Mayco Vivas y Boris Wenger.

-Backs: Tomás Albornoz, Simón Benítez Cruz, Mateo Carreras, Santiago Carreras, Santiago Chocobares, Lucio Cinti, Benjamín Elizalde, Gonzalo García, Rodrigo Isgró, Juan Cruz Mallía, Ignacio Mendy, Matías Moroni, Justo Piccardo, Gerónimo Prisciantelli y Nicolás Roger.

Los Pumas Londres Felipe Contepomi
