Los Pumas Seven lograron el Oro

El Seleccionado masculino de 7s se consagró campeón de los Juegos Panamericanos de Lima y obtuvo por primera vez la medalla de oro en esta competencia.En la tercera jornada de competencia, el equipo dirigido por Santiago Gómez Cora, derrotó con autoridad a Estados Unidos en primer turno, y luego a Canadá en la final del certamen.

En la semifinal, Argentina formó con Fernando Luna, Santiago Álvarez Fourcade, Matías Osadczuk; Gastón Revol, Santiago Mare; Felipe Del Mestre y Franco Sábato.Al minuto sorprendió USA con un try de Clark, pero el conjunto albiceleste

se pudo sobreponer y terminar al frente en la primera parte, con dos tries de Fernando Luna y el último de Osadczuk, que con las tres conversiones de Mare dejaron las cosas 21 a 7.

En la segunda mitad fue todo de Argentina, que no dejó que Estados Unidos siquiera pudiera avanzar en el campo y con los tries del capitán Álvarez Fourcade y del tucumano Tomás Vanni, cerró el 31 a 7.En la definición ante Canadá el equipo salió con Luna, Álvarez Fourcade, Schulz; Revol, Mare; Vanni y González.

No empezó bien él conjunto nacional, otra vez con try en contra, al igual que en la Semi ante Estados Unidos. Pero se repuso gracias a dos tries consecutivos de Luciano González y el restante de Germán Schulz, para irse al frente 21 a 5.

A pesar de que la ventaja era amplia, no había que relajarse en el complemento y así lo hicieron Los Pumas 7s. Con tries de Franco Sábato y Lautaro Bazán Vélez, redondeó el triunfo por 33 a 10 y logró revancha de las finales previas en las que había sido derrotado por los canadienses y que en Lima, por primera vez, se pudo colgar la medalla de Oro en un Juego Panamericano.