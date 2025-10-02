Autonomía municipal: Santa Fe dio el primer paso con la jura de la nueva Constitución

Funcionarios, concejales, instituciones y estudiantes de Santa Fe participaron de un acto cargado de simbolismo en el Museo de la Constitución

En un hecho histórico para la ciudad, el intendente Juan Pablo Poletti y la presidenta del Concejo Municipal, Adriana "Chuchi" Molina , encabezaron en el Museo de la Constitución el acto de jura de la Constitución de Santa Fe reformada , tras 62 años sin modificaciones.

Poletti destacó la trascendencia del momento: “Es una verdadera alegría y orgullo que me toque como intendente vivir este hecho tan importante. Desde el primer día nos propusimos darle la magnitud que merece y por eso organizamos este acto de jura a concejales, funcionarios, instituciones y también a estudiantes secundarios, porque los jóvenes deben ser protagonistas de esta nueva etapa”.

El intendente subrayó además la relevancia del lugar elegido: “Quisimos hacerlo en el Museo de la Constitución, un espacio icónico que aún no hemos sabido valorar como corresponde. Este sitio guarda la piel viva de la historia de la República y tenemos que sentirlo como propio”.

Por su parte, la presidenta del Concejo, Adriana Molina, remarcó que este es solo el inicio de un proceso mucho más amplio: “La disposición transitoria de la nueva Constitución establece como primer paso la jura, pero la autonomía es un camino que incluye la redacción de la Carta Orgánica Municipal y la sanción de leyes fundamentales en la Legislatura, como el Código Tributario y la nueva Ley Orgánica de Municipios”.

El régimen municipal está desde el artículo 153 de la Constitución de Santa Fe

Molina explicó que el régimen municipal está contemplado desde el artículo 153 de la Constitución provincial y que la autonomía municipal no se agota en la creación de una carta magna local, sino que requiere tiempo, consensos y marcos normativos complementarios.

Poletti insistió en que el proceso no se apurará: “No queremos sacarlo de apuro. La Carta Orgánica será un debate profundo con la participación de concejales, universidades, instituciones y vecinos. Lo que se decida ahora debe perdurar por generaciones”.

• LEER MÁS: Poletti recibe a más de 50 vecinales de Santa Fe en el Museo de la Constitución: las claves del encuentro