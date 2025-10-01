Santiago Davio, por UNO 106.3: "No considero que lo de Colón sea un fracaso"

El DT de CADU, Santiago Davio, palpitó la previa del partido ante Colón en el Brigadier López y dejó una llamativa reflexión que hizo ruido en los hinchas

CADU cerrará su participación en la Primera Nacional visitando a Colón el domingo, desde las 15.30, en el Brigadier López, por la fecha 34 del grupo B. En la previa, su entrenador Santiago Davio habló en el programa La Segunda de Porta por UNO 106.3 sobre el momento del club, su continuidad y la mirada el rival.

El DT fue claro al evaluar la campaña de CADU: “No siento que el fracaso sea un método en el deporte. Sí digo que es una mala campaña. Un proyecto donde vayan todas las partes y ahora todo pasa por terminar bien el año. Iremos con los que consideramos mejores”.

Respecto a su futuro, Davio confirmó que tiene vínculo vigente y que existe voluntad de continuidad: “Tengo contrato hasta junio de 2026. Ellos quieren que sigamos. El equipo se volvió más competitivo desde que llegamos. Se le dio otra mirada y una nueva competencia. Seguramente sigamos el año que viene”.

Davio-CADU.jpg Santiago Davio, DT de CADU, consideró que Colón tiene muchos jugadores de jerarquía.

La mirada del DT de CADU sobre Colón

También se refirió a la realidad que atraviesa Colón y a las dificultades que presentan los torneos de ascenso: “El fracaso creo que va por otro lado. Este es un club que representa a una ciudad y la economía complicada toca a los equipos más chicos. No siento que lo de Colón sea un fracaso. Hace dos años que está en la Primera Nacional y no puede hacer pie, pero porque hay muchos otros equipos que también quieren ascender y todos se juegan un montón de cosas. Colón tiene uno de los planteles más ricos y no se les dieron los resultados. Sí no es una buena campaña y hay cosas para mejorar. De los errores se aprende. Es un club de Primera”.

Finalmente, elogió el plantel rojinegro y la motivación que genera enfrentarlo: “Colón tiene muchos nombres con recorrido. No se le dieron los resultados nada más. Todos juegan un plus ante Colón. Dan un 110% por la historia que tiene. A Colón le quieren ganar todos. Ponen un extra, porque te querés mostrar. Le pasó a River e Independiente cuando bajaron. Claro que es una campaña que debe resonar en la gente”.

