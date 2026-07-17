Messi, líder absoluto: llega a la final del Mundial 2026 en un momento histórico

El capitán Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 en un momento excepcional, tanto desde lo futbolístico como desde lo simbólico

El capitán Lionel Messi llega a la final del Mundial 2026 en un momento excepcional, tanto desde lo futbolístico como desde lo simbólico. A sus 39 años, volvió a ser el líder de la Selección Argentina y fue determinante para que alcanzara su segunda definición consecutiva.

En el torneo, Messi acumula ocho goles y mantiene un nivel de influencia muy alto y, si bien ya no recorre la misma cantidad de metros que en sus primeros Mundiales, sigue marcando diferencias por su lectura del juego, la precisión en los pases y su capacidad para aparecer en los momentos decisivos.

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La actuación más trascendente del astro argentino fue en la semifinal frente a Inglaterra, en la que el equipo nacional remontó el partido por 2 a 1 y Messi fue el gran conductor de la reacción: dio las dos asistencias que permitieron la clasificación a la final, algo que reafirmó su rol como eje ofensivo del equipo.

Además del aspecto deportivo, la final tiene una carga emocional especial, debido a que se jugará en el MetLife Stadium, el mismo escenario donde en 2016 perdió la final de la Copa América ante Chile y anunció, entre lágrimas, su retiro de la selección, una decisión que luego revocó.

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Diez años después, regresará al mismo estadio con un recorrido completamente distinto: campeón de América en dos ocasiones, campeón del mundo en Qatar 2022 y con la posibilidad de conquistar un segundo Mundial. En la previa del partido ante España, Messi destacó la fortaleza del grupo y aseguró que Argentina llega con confianza, aunque reconoció el potencial del rival y anticipó un encuentro muy parejo.

En definitiva, Messi arribará a la final como el líder futbolístico y emocional de la Argentina: con números de élite, decisivo en las instancias eliminatorias y con la oportunidad de convertirse en el segundo futbolista de la historia en levantar dos Copas del Mundo como capitán de la Selección Argentina.