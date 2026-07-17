Detalles y curiosidades del MetLife Stadium donde se jugará la final del Mundial

El MetLife Stadium, que durante el Mundial adoptó oficialmente el nombre de New York/New Jersey Stadium, será el escenario de la final entre Argentina y España

El MetLife Stadium , que durante el Mundial 2026 adoptó oficialmente el nombre de New York/New Jersey Stadium por las normas comerciales de la FIFA, será el escenario de la final entre Argentina y España del domingo 19 de julio.

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, el recinto se consolidó como uno de los estadios más importantes del deporte mundial gracias a su capacidad para más de 82.500 espectadores, su moderna infraestructura y un historial cargado de grandes acontecimientos.

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Inaugurado en 2010 para reemplazar al antiguo Giants Stadium, construido en el complejo deportivo Meadowlands y demolido para convertir su espacio en el estacionamiento principal, demandó una inversión cercana a los 1.600 millones de dólares.

En ese momento fue uno de los estadios más caros del mundo y de Estados Unidos; además, el proyecto original contemplaba un techo retráctil, aunque finalmente fue descartado por cuestiones presupuestarias. Habitualmente es la casa de los New York Giants y los New York Jets de la NFL, dos franquicias de fútbol americano; una particularidad poco frecuente en el deporte estadounidense.

Además, el estadio cuenta con una fachada formada por miles de lamas de aluminio con iluminación LED que cambia de color según el equipo local y cuatro pantallas gigantes HD ubicadas en cada esquina. El MetLife también incorpora paneles solares y una importante cantidad de acero reciclado en su estructura, por lo que se convirtió en una construcción sustentable para el ambiente.

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Para el Mundial, el estadio reemplazó temporalmente el césped artificial por pasto natural, tal como exige la FIFA, además de realizar modificaciones modulares en el anillo inferior para optimizar la visibilidad y la acústica. El MetLife llega a la final después de albergar ocho partidos del torneo, más que cualquier otra sede, y recibirá el noveno con el encuentro decisivo.

También fue escenario del Super Bowl XLVIII, la final de la Copa América Centenario 2016 y la del Mundial de Clubes 2025, además de grandes conciertos de artistas como Taylor Swift, Beyoncé, Coldplay, Ed Sheeran, Bruce Springsteen, Metallica y The Rolling Stones.

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Para Argentina, el estadio ocupa un lugar especial. Allí Lionel Messi marcó un recordado triplete ante Brasil en 2012, sufrió la derrota por penales frente a Chile en la final de la Copa América Centenario 2016, donde anunció su retiro temporal de la Selección, y encontró la redención durante la Copa América 2024, cuando la Albiceleste derrotó a Chile y Canadá rumbo al título continental.