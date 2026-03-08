Los Pumas 7's jugarán por el quinto lugar en Vancouver

El equipo de Santiago Gómez Cora perdió ante Francia por 28 a 12 y no podrá pelear por el título en la quinta etapa del Circuito Internacional de Seven.

El seleccionado nacional, Los Pumas 7's, llegaba a Vancouver tras el quinto puesto en el Seven de Perth un mes atrás. Argentina aterrizó en una de sus ciudades favoritas en busca de un histórico pentacampeonato con las ausencias sensibles de su capitán Santiago Mare y Joaquín Pellandini.

Los dirigidos por Santiago Gómez Cora cerraron el primer día de competencias con un saldo de dos derrotas, 17-15 ante Australia y 28-12 frente a Francia, y una victoria ante Fiji por 17-14. De esta manera, deberán disputar las semifinales por el quinto puesto mañana domingo 8 de marzo desde las 15:52 h ante Nueva Zelanda, quien finalizó en tercer lugar de la zona A.

Los Pumas 7s van por el quinto puesto en Vancouver

Los Pumas 7’s arrancaron su participación en el certamen con una ajustada caída por 17 a 15 ante Australia. El equipo dirigido por Santiago Gómez Cora comenzó arriba en el marcador, aunque el conjunto oceánico lo dio vuelta y se hizo fuerte en el contragolpe. No obstante, Argentina estuvo cerca de empatar: Santiago Vera Feld tuvo la chance de enviar el partido a la prórroga, pero el palo le negó la conversión final, ya con el tiempo cumplido. En total, el seleccionado nacional logró apoyar tres tries, pero le faltó precisión en las conversiones. Este encuentro nos dejó dos novedades estadísticas. En primer lugar, Luciano González alcanzó los 350 partidos vistiendo la camiseta argentina en circuito mundial, mientras que Matteo Graziano llegó a 150 partidos con el seleccionado.

La albiceleste saltó al campo de juego con Matteo Graziano, Gregorio Pérez Pardo, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta, mientras que Santiago Vera Feld, Martiniano Arrieta, Lautaro Bazán Vélez y Valentín Maldonado ingresaron en el segundo tiempo. Juan Patricio Batac no sumó minutos. Los tries del equipo argentino fueron obra de Luciano González, Santiago Álvarez y Santino Zangara.

En el segundo partido, Los Pumas 7’s sacaron toda su garra y amor propio para vencer por 17 a 14 en un partidazo a Fiji, hasta el momento el mejor equipo de la temporada. A pesar de comenzar perdiendo e irse al descanso 14-12 abajo, el seleccionado nacional no se desmoralizó y marcó el único try de la segunda mitad gracias a Luciano González.

image Los Pumas 7's, dirigidos por Santiago Gómez Cora, cayeron frente a Australia y festejaron ante Fiji.

Para este segundo encuentro, Santiago Gómez Cora dispuso como titulares a Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Pedro De Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. En tanto, Santiago Vera Feld, Lautaro Bazán Vélez, Valentín Maldonado y Juan Patricio Batac entraron en el complemento. Gregorio Pérez Pardo no ingresó. Los tries argentinos fueron apoyados por Pedro de Haro, Santino Zangara y Luciano González, mientras que De Haro acertó la única conversión del partido para el seleccionado.

El último partido de la jornada, Los Pumas 7’s cayeron ante Francia por 28-12. La paridad se apoderó de la primera mitad, ya que en primera instancia Marcos Moneta apoyó su primer try del torneo, justo el día de su cumpleaños, pero luego Francia reaccionó y tras un try convertido dejaba el marcador 7-5 a su favor para irse al entretiempo con victoria parcial. En la segunda parte, Moneta apareció nuevamente tras una pelota recuperada y una corrida excepcional de cara al ingoal francés. Sin embargo, el conjunto galo golpeó por triplicado para llevarse el encuentro 28-12 y dejar sin chances de la copa de oro a Argentina, quien deberá disputar las semifinales por el quinto puesto.

El seleccionado nacional formó de la siguiente manera para enfrentar a Francia: Matteo Graziano, Martiniano Arrieta, Santino Zangara, Pedro de Haro, Santiago Álvarez (capitán), Luciano González y Marcos Moneta. Luego ingresaron, Santiago Vera Feld, Lautaro Bazán Vélez, Juan Patricio Batac y Valentín Maldonado. No sumó minutos Gregorio Pérez Pardo. Los tries argentinos los apoyó Marcos Moneta, por duplicado, mientras que Pedro de Haro aportó una conversión.