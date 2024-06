Los Pumitas cayeron en el arranque del Mundial M20

Pumitas.jpg El tercera línea oriundo de Azul, Juan Penoucos, consiguió un try ante Inglaterra. UAR

La segunda mitad fue totalmente opuesta a los primeros 40 minutos. Inglaterra demostró por qué es el campeón del Seis Naciones M20 y aplicó en el campo de juego todo su poderío. En 11 minutos ya había estirado la ventaja con dos tries más gracias a Billy Sela y Henry Pollock. La ilusión argentina aparecería a los 14 minutos con la conquista del capitán Efraín Elías y la conversión de Facundo Rodríguez que llevaba el encuentro 21-26. El try argentino fue combustible para el equipo europeo que a los 25 y a los 28 minutos de la segunda parte, Jack Bracken apoyó por duplicado para llevarse la victoria con punto bonus por 40-21.

Juan Penoucos.jpg El tercera línea oriundo de Azul, Juan Penoucos, consiguió un try ante Inglaterra. UAR

Síntesis:

Los Pumitas 21- Inglaterra 40

Los Pumitas: Diego Correa, Juan Manuel Vivas y Tomás Rapetti; Efraín Elías (cap) y Álvaro García Iandolino; Juan Penoucos, Santos Fernández De Oliveira y Juan Pedro Bernasconi; Genaro Podestá y Santino Di Lucca; Franco Rossetto, Faustino Sánchez Valarolo, Tomás Bocco y Timoteo Silva; Benjamín Elizalde. Luego ingresaron: Juan Greising Revol, Joaquín Yakiche, Gael Galván, Ignacio Torrado, Agustín Sarelli, Tomás Di Biase, Facundo Rodríguez, Gregorio Pérez Pardo. Entrenador: Álvaro Galindo.

Inglaterra: Asher Opoku-Fordjour, Craig Wright y Billy Sela; Joe Bailey y Junior Kpoku; Finn Carnduff (cap), Henry Pollock y Nathan Michelow; Ollie Allan y Josh Bellamy; Alex Wills, Sean Kerr, Oli Spencer y Jack Bracken; Ben Redshaw. Luego ingresaron: James Isaacs, Cameron Miell, Afolabi Fasogbon, Olamide Sodeke, Kane James, Lucas Friday, Benjamin Coen, Ioan Jones. Entrenador: Mark Mapletoft.

Primer tiempo: 20 y 29’, Goles de Di Lucca por Tries Podestá y Penoucos (A); 34 y 39’, Gol de Kerr por Tries de Bracken y Redshaw (I).

Parcial: Argentina 14 – Inglaterra 14.

Segundo yiempo: 5’, Tries de Sela (I); 11’, Gol de Kerr por Try de Pollock (I); 14’, Gol de F. Rodríguez por Try de Elías (A); 25 y 27’, Goles de Kerr por Tries ded Bracken (I).

Amonestado: 14’, Kpoku (I)

Referee: Adam Jones (Gales).

Estadio: Athlone Stadium, Ciudad del Cabo.

* Fixture Los Pumitas

* Sábado 29 de junio – Argentina 21 vs Inglaterra 40

Jueves 4 de julio – Argentina vs Sudáfrica – 14 horas– Danie Craven Stadium

Martes 9 de julio – Argentina vs Fiji – 9 horas – Danie Craven Stadium

Domingo 14 de julio – semifinales

Viernes 19 de julio – finales