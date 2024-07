Los Pumitas jugarán por el quinto puesto en el Mundial M20

Los Pumitas jugarán por el quinto puesto

Los Pumitas jugaron otro partidazo y derrotaron con contundencia a Sudáfrica por 34-24 en el Mundial M20 para, de esta forma, seguir en carrera por el quinto puesto. El primer tiempo del equipo argentino mostró el gran repertorio de variantes que tiene este plantel. Con la defensa como estandarte, Argentina supo batallar en unos primeros momentos adversos, para luego, a partir de los 20 minutos encontrar las variantes para poder imponer su estilo.

Los tries de Juan Greising Revol en primera instancia, y luego de Efraín Elías, le dieron una ventaja considerable y merecida que tuvo su corolario con una tercera conquista apoyada por Gregorio Pérez Pardo, pero en el cual tuvieron participación tanto forwards como backs.

Con la ventaja parcial de 24 a 10, Argentina siguió siendo protagonista y aunque tuvo que trabajar mucho en defensa ante un rival que intentó achicar diferencias, nunca dejó de pensar en el ingoal rival y lo dejó reflejado en el tanteador. Con una conquista de Timoteo Silva y un penal a distancia de Benjamín Elizalde, Los Pumitas terminaron de construir una excelente victoria ante un seleccionado local, al cual ya habían vencido 31 a 12 hace apenas unos días en la etapa de grupos.

Fue victoria y festejo para los chicos argentinos que se fundieron en un abrazo de alegría con los familiares que viajaron hasta Ciudad del Cabo. Sin dudas el mejor premio para un equipo que todavía tiene mucho para seguir dando en su última función mundialista.

Pumitas2.jpg Los Pumitas vencieron 34-24 a Sudáfrica y están en la final del quinto puesto del Mundial M20. Prensa UAR

Síntesis:

Argentina 34- Sudáfrica 24

Argentina: Diego Correa, Juan Greising Revol y Gael Galván; Efraín Elías (cap) y Álvaro García Iandolino, Juan Penoucos, Santos Fernández de Oliveira y Juan Pedro Bernasconi; Jerónimo Llorens y Santino Di Lucca; Gregorio Pérez Pardo, Felipe Ledesma, Tomás Bocco y Timoteo Silva; Benjamín Elizalde. Entrenador: Álvaro Galindo.

Luego ingresaron: Juan Manuel Vivas, Joaquín Yakiche, Marcos Camerlinckx, Felipe Bruno, Julián Rossi, Agustín Sarelli, Tomás Di Biase, Tomás Medina.

Sudáfrica: Ruan Swart, Ethan Bester y Zachary Porthen (cap); Thomas Dyer y Jaco Grobbelaar; Sibabalwe Mahashe, JF van Heerden y Tiaan Jacobs; Asad Moos y Tyloor Sefoor; Litelihle Bester, Phillip-Albert van Niekerk, Jurenzo Julius y Joel Leotlela; Michail Damon. Entrenador: Bafana Nhleko. Luego ingresaron: Juan Smal, Liyema Ntshanga, Casper Badenhorst, Bathobele Hlekani, Divan Fuller, Hassiem Pead, Bruce Sherwood, Ezekiel Ngobeni.

Primer tiempo: 6’, Penal Di Lucca (A); 19, 24 y 38’, Goles de Di Lucca por Tries de Greising Revol, Elías y Pérez Pardo (A); 17’, Penal ede Sefoor (S), y 26’, Gol de Sefoor por Try de Julius (S).

Parcial: Argentina 24 – Sudáfrica 10.

Segundo tiempo: 3’, Gol de Sefoor por Try de Mahashe (S); 25', Gol de Elizalde por Try de Silva (A); 32', Penal de Elizalde (A), y 38', Gol de Van Niekerk por Try de Julius (S).

Árbitro: Reuben Keane (Australia)

Cancha: Cape Town Stadium, Ciudad del Cabo, Sudáfrica.