Los Pumitas jugarán un amistoso en Santa Fe Rugby

Los Pumitas se medirán con Capibaras en Sauce Viejo en el marco de la primera Concentración Nacional de la temporada que llevan adelante en Paraná

Los Pumitas se ponen a punto en Paraná y jugarán este viernes en Santa Fe.

El seleccionado argentino M20 de rugby (Los Pumitas) comenzó en la ciudad de Paraná su primera Concentración Nacional de la temporada, con la participación de 46 jugadores convocados de todo el país. El epicentro de los entrenamientos es el Club Atlético Estudiantes (CAE), que abrió sus puertas para recibir al combinado nacional en una semana de intensa actividad deportiva y formativa.

El plantel trabaja a doble turno y alterna las prácticas entre El Plumazo y la sede central del club, ubicada en el Parque Urquiza. Las sesiones son a puertas abiertas, lo que permitió que una importante cantidad de público se acerque a observar de cerca a las futuras figuras del rugby argentino. Para este viernes, el cronograma contempla una práctica en el Santa Fe Rugby Club, completando así una agenda regional que también fortalece el vínculo con las instituciones anfitrionas.

Entre los 46 convocados se destacan tres jugadores paranaenses que representan al rugby santafesino: Federico Narváez del Círculo Rafaelino de Rugby; el back Pietro Crocce de Cha Roga Club, y el segunda línea de Santa Fe Rugby Club, Bautista Benavides.

Además de los entrenamientos, el cuerpo técnico impulsa actividades de capacitación destinadas a entrenadores de la zona a través del programa Conecta Rugby, una iniciativa que busca fortalecer la formación y el intercambio de conocimientos en todo el país.

Una Concentración más que importante

El head coach del seleccionado, Nicolás Fernández Miranda, expresó su satisfacción por regresar a la capital entrerriana. “La verdad estamos muy contentos de estar acá en Paraná. El año pasado ya tuve la experiencia de venir, la pasamos muy bien y nos sirvió muchísimo. La idea es trabajar como equipo y preparar a Los Pumitas para las competencias que vienen”, señaló en diálogo con UNO.

En cuanto al calendario internacional, el entrenador detalló los próximos desafíos: “La primera competencia que tenemos es el Rugby Championship, que será en Sudáfrica a fines de abril, y después el Mundial a fines de junio en Georgia. Estamos contentos, hay un muy lindo grupo de trabajo y buenos jugadores. Hicimos una muy linda pretemporada en la parte física y ahora es empezar a jugar rugby”.

image Nicolás Fernández Miranda, head coach de Los Pumas, en el entrenamiento en el CAE de Paraná.

Fernández Miranda también valoró el recorrido federal del equipo: “Recorrer el país es muy lindo. En todos los lugares que vamos nos atienden muy bien. Estuvimos en Córdoba, en Paraná, en Mar del Plata, y ahora estaremos en Santa Fe. Siempre agradecidos por la hospitalidad, que es de primera. Hay que disfrutar y aprovechar cada entrenamiento”.

Respecto al presente del rugby entrerriano, el entrenador fue claro: “Lo veo bien y por eso hay tres convocados. Ya el año pasado estuvieron con nosotros Bauti, Batata y Franco Benítez. Se labura muy bien, hay muy buena gente y muy buenos chicos. Hay que seguir entrenando, disfrutando y hacerlo con ganas y responsabilidad”

La concentración en Paraná no solo apunta a la preparación técnica y física, sino también al fortalecimiento del grupo humano. “Es una oportunidad para estar juntos como equipo. Hay que aprovechar estos cuatro días, desde entrenar fuerte hasta la convivencia y generar buenos vínculos, que es importantísimo para nosotros. Queremos que nos reconozcan como un equipo que entrena fuerte, que labura y que no se conforma con la performance del año pasado, sino que quiere elevar la vara, competir y ganar”, concluyó el entrenador.

Con un plantel nutrido de talentos provenientes de distintas uniones del país y con objetivos internacionales exigentes en el horizonte, Los Pumitas comienzan en Paraná un nuevo capítulo de preparación, ilusión y ambición competitiva.