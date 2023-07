Los seleccionados juveniles de Santa Fe ultiman su preparación

Hubo goles de Guadalupe De La Torre y Aylén Obeid en el primer juego y de Robertina Corti en el segundo para la ASH. Sobre esta última prueba que disputó el selectivo, Nicolás Sequeira, afirmó que “El balance general es bueno. Buscamos un sistema de juego que consista en el control de bocha, con movilidad de las volantes, buscando la mejor opción de pase. De ese lado, lo tuvimos”. “

“Las transiciones de los dos partidos fueron muy parejas, todo lo que pasaba entre 25 y 25 nunca nos pudieron superar. Las cosas que planteamos salieron bastante bien. Aunque, en el segundo partido implementamos otro bloqueo y no funcionó”.

También sostuvo que “Tenemos un problema muy grande en las áreas y ahí es donde no podemos ganar los partidos. No estamos bien con las marcas y atacamos con poca gente. Todo lo que se hace en la construcción, no se ve en la terminación de la jugada. Hay que afinar esas dos cosas que es lo que vamos a hacer en el último entrenamiento”.

En cuanto a la Sub14, Joaquina Salva marcó la única conquista para Santa Fe en los dos encuentros que hubo. José Benítez reflejó que “Fue una buena medida para que el plantel analice a lo que nos vamos enfrentar. Nos faltaron un par de jugadoras claves, pero probamos algunos puestos y bloqueos y buscamos crecer en confianza con bocha. Cuando lo pudimos hacer, salió bien. Aunque en varios tramos de partido, nos caímos mentalmente y nos jugó en contra”.

Además, destacó que “Con control de bocha, tuvimos varias salidas muy buenas. En el bloqueo, nos costó cuando no supimos leer bien los espacios a ocupar. En el segundo partido, tuvimos dos cuartos iniciales mucho mejores al del primer juego”.

El combinado Sub 14 apuntan al 24 al 27 de agosto en Buenos Aires donde competirán ante los mejores elencos en el Campeonato Argentino. “Era un partido parejo con situaciones para ambos, hasta el segundo gol del que no logramos levantarnos que nos llevó a errores individuales y grupales”. La jornada se repetirá el domingo que viene, únicamente para las chicas del Sub14 pero en la ciudad de Rosario.