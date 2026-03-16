La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por remplazo de conductores y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 16 de marzo en SANTA FE
Cortes programados por EPE para este lunes
Cortes programados para este lunes 16 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe
16 de marzo 2026 · 06:57hs
• 8 a 12 en la zona de: Padre Genesio, Boneo, Gaboto y Chile
• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Almonacid, Aguado y Beruti
• 8.30 a 11.30 en la zona de: Misiones, Florencio Fernández, Chiclana y Alsina
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