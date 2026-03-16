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Cortes programados por EPE para este lunes

Cortes programados para este lunes 16 de marzo en distintos sectores de la ciudad de Santa Fe

16 de marzo 2026 · 06:57hs
Trabajos programados por EPE

UNO Santa Fe

Trabajos programados por EPE

La Empresa Provincial de la Energía (EPE), informa que por remplazo de conductores y mantenimiento de subestación, interrumpirá el servicio este lunes 16 de marzo en SANTA FE

• 8 a 12 en la zona de: Padre Genesio, Boneo, Gaboto y Chile

• 8.30 a 10.30 en la zona de: avenida Peñaloza, Almonacid, Aguado y Beruti

• 8.30 a 11.30 en la zona de: Misiones, Florencio Fernández, Chiclana y Alsina

• LEER MÁS: Por WhatsApp de la EPE: cómo conocer el tiempo estimado de los cortes de luz, paso a paso

EPE Santa Fe
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