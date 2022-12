"Pujato tiene 4.000 habitantes, es un pueblo agrícola y ganadero, y de transporte automotor de cargo, tenemos 400 camiones, más dos empresas de transporte que le dan trabajos a casi 600 camioneros, son las dos economías más importantes del lugar", comenzó diciendo Quacquarini.

Lionel Scaloni.jpg @fifaworldcup_es

Luego, se refirió a lo que se vivió en el pueblo, tras un accidente que dejó un saldo trágico la semana pasada, y reveló: "Son dos situaciones encontradas, el viernes el día del partido ante Países Bajos fue un día de mucho duelo, uno de los chicos internados en Rosario, en el Sanatorio Parque, en una situación complicada, el otro Agustín, que me toca de cerca porque era mi mano derecha, me acompañaba a todos lugares, fuimos con él a pelear por el arreglo de la ruta. Además, era el hijo de mi esposa y sobrino de un compañero de Lionel Messi. Lamentablemente no fueron días de festejos, sino que lo fueron en silencio. Pero no hubo caravana, ni festejos con euforia como en todos lados, fuimos muy respetuosos con lo que estábamos viviendo".

Más adelante se refirió al amor que tiene Lionel Scaloni por Pujato y dijo: "Tiene un gran amor por su pueblo, fue una demostración más de Scaloni, que se tome unos minutos en una conferencia de prensa para hablar de Pujato habla de su humildad y respeto, que lo marcaron en toda su carrera. También fue respetuoso a las críticas, con un perfil bajo, pensando en la unidad del equipo, creo que por eso nos merecemos ser campeones del mundo".

Scaloni y Messi.jpg Scaloni confirmó la presencia de Messi desde el arranque para recibir a Venezuela este viernes.

Más adelante Daniel Quacquarini destacó: "Esta mañana recibí un mensaje de Corina, de su hermana, donde me hablaba que los valores del pueblo se hicieron presentes, eso marcó los valores, las raíces, la forma de ser, de laburante, nos caracterizamos por el esfuerzo. Todo esto le transmite a sus jugadores, la constancia y levantarles el ánimo, el dejarlos ser, que es lo más importante".

"Están sus padres, hermanos, tíos y primos, cada vez que puede Lionel Scaloni nos visita, sale a andar en bicicleta, va a ver los equipos de escuelitas, es un vecino, camina por la calle, visita a las escuelas para transmitir enseñanzas y esperanzas", contó sobre las actividades que realiza el DT de la Selección cuando visita a Pujato.