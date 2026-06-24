Los valores que inspiran el camino de Santa Fe hacia los Juegos Suramericanos

La provincia de Santa Fe se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países en los Juegos Suramericanos 2026. El santafesino Germán Chiaraviglio destacó la competencia.

En el Día Olímpico, que se celebra cada 23 de junio, la provincia de Santa Fe se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países en los Juegos Suramericanos 2026. La fecha invita a reflexionar sobre los valores de excelencia, respeto y amistad que inspiran al deporte y que forman parte del legado que busca dejar la competencia en toda la provincia.

Cada 23 de junio el mundo celebra el Día Olímpico, una jornada que promueve los valores de excelencia, respeto y amistad que identifican al movimiento olímpico. Este año para la provincia Santa Fe la fecha adquiere un significado especial: a menos de tres meses de los Juegos Suramericanos 2026, la provincia se prepara para recibir a más de 4.000 atletas de 15 países en el evento deportivo más importante de su historia.

Del 12 al 26 de septiembre, las ciudades de Santa Fe, Rosario y Rafaela serán sede de una competencia que reunirá a los mejores deportistas de Sudamérica en 43 deportes y 60 disciplinas. Sin embargo, el impacto de los Juegos Suramericanos irá mucho más allá de las medallas y los resultados deportivos.

El ex garrochista de nuestra provincia es el abanderado de los Juegos Suramericanos a realizarse en Santa Fe.

Las obras de infraestructura, el equipamiento de nivel internacional, las villas para atletas y los nuevos escenarios deportivos forman parte de un legado que permanecerá en la provincia durante las próximas décadas. Pero también existe otro legado, menos visible y quizás más importante: el de los valores que el deporte transmite todos los días.

Destacado Embajador de los Juegos Suramericanos, el santafesino Germán Chiaraviglio es uno de los máximos referentes del atletismo argentino siendo deportista olímpico en tres oportunidades. En ocasión de la fecha, destacó la vigencia de los principios que promueve el olimpismo remarcando que “tiene que ver con la vida, bajo la excusa del deporte. Cuando hablo de excelencia a nivel personal pienso en ser un poquito mejor cada día, lo que no es necesariamente ganar; cuando pienso en el respeto me refiero como deportista hacia las reglas de juego, hacia mis colegas, hacia los demás; y la amistad es también sumamente fuerte y transversal en mi vida, con un grupo de amigos que fue un pilar de apoyo a lo largo de toda mi carrera”.

El deporte como escuela de valores

Para Chiaraviglio, los Juegos representan mucho más que una competencia internacional. Son una oportunidad para acercar a miles de personas a los valores que el deporte transmite dentro y fuera de los escenarios.

En ese sentido, dejó un mensaje para los atletas que participarán de los Juegos Suramericanos. “Espero que disfruten de esta experiencia. Los juegos duran 15 días y se van muy rápido. Que disfruten el camino, ese minuto a minuto por todo lo que significa llegar hasta ese lugar, donde la convivencia con otras disciplinas es lo que lo hace único”, expresó.

Además, Chiaraviglio dejó un mensaje para los santafesinos y los visitantes que lleguen a presenciar las competencias. “Hay muchas cosas que nos unen a través de pilares educativos o valores que tiene el olimpismo y tienen que ver con cuestiones culturales, tienen que ver con legados de infraestructura que quedarán”, sostuvo.

Chiaraviglio resaltó que los Juegos superan ampliamente lo que es una competencia deportiva.

A menos de tres meses del inicio de los Juegos Suramericanos, miles de voluntarios, deportistas, entrenadores, federaciones, clubes e instituciones ya forman parte de la organización de un acontecimiento histórico para la provincia. Ese trabajo colectivo refleja uno de los principios más importantes del deporte: la construcción en equipo. “Que todos se sientan parte de esta fiesta. Si pueden, que asistan a las competencias, a los Fan Fest; que hablen con sus familias y con sus hijos sobre el deporte como forma de vida y hábito saludable”, invitó Chiaraviglio.

Los valores del olimpismo con los Juegos Suramericanos

El Día Olímpico se celebra al conmemorarse el nacimiento de los Juegos Olímpicos modernos y la fundación del Comité Olímpico Internacional (COI), en La Sorbona en 1894, por el barón Pierre de Coubertin como precursor.

La fecha tuvo su nacimiento en 1948 y el objetivo sigue siendo el mismo: promover la práctica del deporte en todo el mundo independientemente de la edad, género, estrato social o habilidad atlética. Cada año, participantes de todo el mundo, el COI y los comités nacionales se reúnen para realizar deporte, así como también actividades culturales y educativas.