El juez fue designado para el duelo de ida por los cuartos del Reducido. Colón nunca perdió bajo su arbitraje y buscará extender esa racha en Santa Fe.

Colón afrontará este sábado un compromiso determinante frente a Deportivo Morón, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro comenzará a las 17:30 en el estadio Brigadier López y tendrá como árbitro principal a Fabrizio Llobet, un juez que cuenta con antecedentes favorables para el Sabalero, que permanece invicto en los partidos que dirigió.

Los números de Colón con Fabrizio Llobet como árbitro

La designación del juez dejó un dato alentador para el conjunto rojinegro en la previa de uno de los compromisos más importantes de la temporada.

Llobet dirigió a Colón en cuatro oportunidades, con un saldo de tres victorias y un empate. De esta manera, el equipo santafesino nunca conoció la derrota en los encuentros que tuvieron al árbitro como máxima autoridad dentro del campo de juego.

Los números representan una efectividad del 83,3% de los puntos disputados, un registro favorable que el Sabalero intentará prolongar en el primer enfrentamiento de la serie frente al conjunto bonaerense.

En cuanto a Deportivo Morón, el historial con Llobet es más equilibrado. El Gallo fue dirigido por este árbitro en diez ocasiones, con tres triunfos, cuatro igualdades y tres derrotas.

Así, mientras Colón buscará sostener su invicto bajo la conducción del juez, el equipo de Walter Otta intentará mejorar sus antecedentes en una eliminatoria que promete ser exigente.

La terna arbitral para un partido clave en el Brigadier López

La Asociación del Fútbol Argentino confirmó que Fabrizio Llobet estará acompañado por Damián Espinoza como primer asistente y Lucas Ripoli como segundo asistente, mientras que Mariano Negrete se desempeñará como cuarto árbitro.

El encuentro se disputará este sábado desde las 17:30 en el estadio Brigadier López, donde el equipo dirigido por Iván Delfino intentará conseguir una ventaja que le permita afrontar con mejores perspectivas el compromiso de vuelta.

A diferencia de lo ocurrido en los octavos de final frente a Midland, Colón ya no contará con ventaja deportiva. La serie se desarrollará en dos partidos y Deportivo Morón tendrá el beneficio de avanzar en caso de igualdad en el resultado global.

Por ese motivo, el Sabalero necesitará aprovechar su localía para dar el primer paso hacia las semifinales del Reducido y mantener viva la ilusión de regresar a Primera División.

Con un historial arbitral que invita al optimismo, Colón buscará extender su buena racha con Llobet y conseguir una victoria fundamental en su camino hacia el ascenso.