Vélez igualó 2-2 con el Pirata en Liniers y se impuso 3-1 en los penales. El arquero fue determinante para conseguir el pase a la siguiente instancia.

Vélez consiguió una clasificación cargada de suspenso en el estadio José Amalfitani, donde superó a Belgrano en la definición por penales después de igualar 2-2 durante el tiempo reglamentario. El conjunto de Liniers encontró en Tomás Marchiori a una de sus grandes figuras de la noche y logró avanzar a los cuartos de final del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

Vélez y Belgrano protagonizaron un duelo de cuatro goles

El Fortín y el Pirata ofrecieron un encuentro intenso, con oportunidades para ambos equipos y un marcador que terminó reflejando la paridad que existió durante buena parte del desarrollo.

Ronaldo Martínez y Dilan Godoy fueron los encargados de convertir para el conjunto local, mientras que Ramiro Hernándes y Nicolás Fernández marcaron los tantos del equipo cordobés.

En cuanto a las estadísticas, Vélez consiguió imponerse en la posesión de la pelota con un 57%, frente al 43% registrado por Belgrano. Además, el equipo de Liniers acumuló 23 remates, mientras que su rival contabilizó 18.

Sin embargo, ninguno de los dos conjuntos logró establecer una diferencia definitiva en el marcador y la clasificación debió resolverse desde los doce pasos.

Marchiori apareció en los penales y Vélez festejó la clasificación

En la definición, el conjunto local mostró mayor efectividad y consiguió imponerse por 3-1 para asegurar su continuidad en la competencia.

Rodrigo Aliendro, Ronaldo Martínez y Dilan Godoy convirtieron sus ejecuciones para Vélez, mientras que Matías Arias no logró aprovechar su oportunidad.

Del lado de Belgrano, Nicolás Fernández fue el único futbolista que consiguió marcar. Lucas Zelarayán, Francisco González Metilli y Adrián Spörle fallaron sus remates, en una tanda que tuvo a Tomás Marchiori como protagonista.

De esta manera, el Fortín dejó en el camino al conjunto cordobés y se instaló entre los ocho mejores equipos del Torneo Clausura, manteniendo intacta su ilusión de pelear por el título.