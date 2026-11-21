Colón recibirá al Gallo este sábado desde las 17:30 en el Brigadier López, por la ida de los cuartos del Reducido. Delfino busca sacar ventaja en casa.

Colón afrontará este sábado un nuevo desafío en su camino hacia el ascenso a Primera División, cuando reciba a Deportivo Morón desde las 17:30 en el estadio Brigadier López. El equipo de Iván Delfino buscará aprovechar el apoyo de su gente para conseguir una victoria que le permita viajar con ventaja a Buenos Aires, donde se resolverá la serie de cuartos de final.

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Colón busca hacerse fuerte en casa y cambiar la historia ante Morón

El conjunto rojinegro llega a esta instancia después de superar a Midland en los octavos de final del Reducido. Ahora tendrá por delante una eliminatoria diferente, ya que se disputará a dos encuentros y no contará con el beneficio deportivo que tuvo en la ronda anterior.

Del otro lado estará Deportivo Morón, que finalizó tercero en la Zona A durante la etapa regular y consiguió avanzar tras igualar 1-1 frente a Colegiales.

Los antecedentes recientes favorecen al equipo dirigido por Walter Otta. Durante la presente temporada, el Gallo se impuso en los dos enfrentamientos ante Colón, por lo que el Sabalero intentará cambiar esa tendencia en un partido fundamental para sus aspiraciones.

En cuanto al armado del equipo, Delfino tendría decidido mantener gran parte de la formación que consiguió la clasificación frente a Midland. La principal incógnita aparece en el mediocampo, donde Emanuel Beltrán podría ocupar el lugar de Darío Sarmiento y sino Delfino repetiría la misma formación.

Por su parte, Otta también apostaría por una estructura similar a la utilizada en el compromiso anterior, con la posibilidad de disponer de algunas variantes ofensivas entre los suplentes.

Probable formación de Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Darío Sarmiento, Federico Lértora, Agustín Toledo y Julián Marcioni; Ignacio Lago y Alan Bonansea. DT: Iván Delfino.

Probable formación de Deportivo Morón: Salvá; Iñíguez, Salvareschi, Lazza y Livera; Kubiszyn y Burruchaga; Berterame, Fagundez, Bittolo y Levato. DT: Walter Otta.

Árbitro, televisación y cuándo se jugará la revancha

La Asociación del Fútbol Argentino designó a Fabrizio Llobet como juez principal del encuentro. Estará acompañado por Damián Espinoza y Lucas Ripoli como asistentes, mientras que Mariano Negrete cumplirá la función de cuarto árbitro.

En relación con el ingreso al estadio, los menores de 12 años y los mayores de 65 podrán acceder sin cargo. Los socios y no socios de entre 13 y 64 años deberán abonar un bono de 10.000 pesos, además de contar con la cuota social al día o la entrada correspondiente, según su condición.

La serie tendrá su definición el viernes 27 de noviembre, desde las 21, cuando Colón visite a Deportivo Morón en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

El Sabalero sabe que necesitará construir una diferencia en Santa Fe, debido a que el conjunto bonaerense tendrá la ventaja deportiva en caso de igualdad al término de los dos encuentros. Por eso, el primer capítulo de la eliminatoria aparece como una oportunidad clave para alimentar la ilusión de regresar a la máxima categoría del fútbol argentino.

Hora: 17.30

Estadio: Brigadier Estanislao López

Árbitro: Fabricio Llobet