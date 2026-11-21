El Sabalero y el Gallo volverán a enfrentarse por el Reducido de la Primera Nacional. Los antecedentes favorecen al rojinegro, que buscará revancha en Santa Fe.

Colón y Deportivo Morón volverán a cruzarse este sábado desde las 17:30 en el estadio Brigadier López, por la ida de los cuartos de final del Reducido de la Primera Nacional. El encuentro tendrá un condimento especial por los antecedentes entre ambos equipos, con un historial favorable al Sabalero, aunque el conjunto bonaerense se quedó con la victoria en el enfrentamiento más reciente.

LEER MAS: Colón va por el primer golpe ante Morón en una tarde decisiva para seguir soñando con el ascenso

Colón domina los antecedentes jugando en Santa Fe

A lo largo de su historia, Colón y Deportivo Morón protagonizaron 33 enfrentamientos oficiales, en una rivalidad que comenzó hace más de seis décadas y que sumará un nuevo capítulo en la lucha por el ascenso.

De acuerdo con los registros históricos, el conjunto santafesino acumula 12 victorias y se contabilizan 10 empates entre ambos equipos. Sin embargo, existe una diferencia en los datos correspondientes a los triunfos del Gallo que deberá aclararse para completar el balance general.

En cuanto a los compromisos disputados en territorio santafesino, los números muestran una ventaja para el rojinegro. De los 16 encuentros que se jugaron en Santa Fe, Colón ganó siete, Deportivo Morón consiguió tres victorias y los seis restantes terminaron igualados.

Estos antecedentes representan un dato alentador para el equipo de Iván Delfino, que intentará aprovechar su localía para conseguir un resultado favorable antes de afrontar la revancha en Buenos Aires.

Del primer enfrentamiento en 1964 a una nueva batalla por el ascenso

El primer antecedente entre ambas instituciones se remonta al 20 de junio de 1964, cuando Deportivo Morón consiguió una contundente victoria por 6-1 frente a Colón.

Desde aquel encuentro, los equipos volvieron a encontrarse en distintas oportunidades, construyendo un historial que tendrá un nuevo episodio en una instancia decisiva de la Primera Nacional.

El cruce más reciente también terminó con una alegría para el conjunto bonaerense, que se impuso por 2-1 y dejó al Sabalero con una cuenta pendiente de cara al próximo compromiso.

Ahora, el escenario será diferente. Colón buscará hacerse fuerte en el Brigadier López para tomar ventaja en una eliminatoria que se resolverá el viernes 27 de noviembre, desde las 21, en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Con la ilusión del ascenso como principal objetivo, el equipo santafesino intentará que el peso de su historia como local se traduzca en una victoria que le permita afrontar con mayor tranquilidad el encuentro decisivo.