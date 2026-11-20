El entrenador y el capitán del Xeneize hablaron antes de enfrentar a Atlético Mineiro por la Sudamericana. Destacaron la fortaleza del grupo y advirtieron sobre el rival.

Boca se encuentra a pocas horas de disputar uno de los partidos más importantes de su temporada frente a Atlético Mineiro. En la previa de la final de la Copa Sudamericana, Rodolfo Arruabarrena y Leandro Paredes brindaron una conferencia de prensa en Barranquilla, donde analizaron el desafío, destacaron la fortaleza del plantel y expresaron su confianza para conseguir el título continental.

Arruabarrena analizó la final y advirtió sobre Atlético Mineiro

El entrenador del Xeneize habló ante los medios presentes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario donde este sábado, desde las 19, se disputará la definición del certamen internacional.

Al ser consultado sobre la importancia del encuentro, Arruabarrena evitó compararlo con experiencias anteriores y destacó el presente del equipo.

“Es un partido importante. No me gusta hablar de revanchas. Es una segunda etapa, con un grupo diferente y otro momento. Es totalmente diferente”, manifestó.

Además, remarcó la responsabilidad que implica dirigir a Boca: “Estamos en un club que necesita siempre ser protagonista, ganar títulos y hace algunos días atrás les hemos podido dar un título que se necesitaba”.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el Vasco consideró que la concentración y el manejo de los momentos del partido serán fundamentales para conseguir la victoria.

“Los pequeños detalles son los que definen. En este tiempo se ha hablado de las presiones de un lado y del otro. Cada uno tiene su presión”, explicó.

Y agregó: “Nosotros en este semestre hemos demostrado que sabemos jugar este tipo de partidos y espero que mañana no sea la excepción”.

Sobre Atlético Mineiro, el entrenador pidió no confiarse por el presente negativo del conjunto brasileño, que acumula siete encuentros sin victorias.

“En este momento no están obteniendo los resultados que quisieran, pero esta es una final y no importa cómo venís. A lo largo de este año Mineiro ha demostrado ser un equipo competitivo”, advirtió.

Finalmente, dejó un mensaje sobre la mentalidad que pretende de sus futbolistas: “Tenemos que saber vivir, disfrutar y tener los miedos lógicos de una final. Pero sobre todo saber lo que somos y cómo llegamos hasta acá”.

Paredes destacó el orgullo de jugar una final con Boca y dejó un mensaje al plantel

Por su parte, Leandro Paredes reconoció que el encuentro frente a Atlético Mineiro tendrá un significado especial en su carrera, principalmente por la posibilidad de conquistar un título internacional con el club del que es hincha.

“Me ha tocado jugar finales importantes y esta será una de ellas. Tiene el plus de que lo juego con el club del que soy hincha y eso es algo especial”, expresó.

El mediocampista también aseguró que, desde su regreso, este será el compromiso de mayor trascendencia que le tocará afrontar con la camiseta azul y oro.

“Desde mi vuelta me ha tocado jugar partidos importantes, pero esta es una final y es el partido más importante sin dudas”, sostuvo.

Al referirse al rival, coincidió con Arruabarrena en que los resultados recientes de Atlético Mineiro no representan una ventaja determinante.

“Sabemos y somos conscientes del momento que atraviesan, pero no creo que influya demasiado en una final”, señaló.

Además, explicó cuál es su función como referente del vestuario y destacó la importancia de transmitir tranquilidad a sus compañeros.

“Yo trato de transmitir siempre confianza, que traten de disfrutar cada momento porque no es fácil pasar por el momento que estamos pasando”, afirmó.

En otro tramo de la conferencia, Paredes recordó las dificultades que atravesó Boca durante la temporada y valoró la reacción colectiva después de las eliminaciones sufridas.

“No hemos arrancado el año como hubiésemos querido, hemos sufrido el golpe de quedar afuera de la Libertadores y con Huracán. A pesar de eso el grupo se levantó y se ilusionó de vuelta”, reconoció.

Finalmente, el capitán dejó una de las declaraciones más contundentes de la conferencia: “Este grupo se merece conseguir cosas importantes por todo lo que ha pasado, por la ilusión y las ganas que tiene, por cómo trabaja, porque son buena gente”.

Y concluyó: “Nos hemos transformado en un grupo de hombres que sabe lo que quiere”.

De esta manera, Boca buscará conquistar la Copa Sudamericana y terminar con una espera de 18 años sin títulos internacionales, en una final que enfrentará a dos equipos con la necesidad de alcanzar la gloria continental.