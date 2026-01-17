Luto en Santa Fe por el fallecimiento de José Luis Burtovoy, el exarquero de Unión y Colón

Uno Santa Fe | Ovación | Burtovoy

17 de enero 2026 · 08:08hs
El silencio del arco también puede hacer ruido. Este viernes 16 de enero falleció José Luis Burtovoy en Santo Tomé, donde había echado raíces lejos de los flashes, pero no del recuerdo. Para el fútbol santafesino fue, es y será La Polaca, un apellido propio de otra época, de esas que se cuentan sin apuro y con respeto.

Burtovoy no llegó al fútbol grande por atajos. Se formó en Unión de Sunchales y, a fuerza de insistencia, pasó una prueba que le cambió la vida: Colón le abrió la puerta al profesionalismo en los años 60. Desde allí empezó un recorrido marcado por la constancia, la paciencia y el oficio, valores que siempre lo identificaron bajo los tres palos.

Independiente fue parte de su historia. En Avellaneda integró planteles que hoy son leyenda, en tiempos donde el arco tenía dueño y Miguel Ángel Santoro parecía inamovible. Jugó poco, aprendió mucho y fue campeón de América como parte de un grupo que dominó el continente. No todos los protagonistas aparecen en las fotos principales, pero también sostienen las grandes conquistas.

El punto más alto, el que lo volvió eterno para una camiseta, llegó en 1974. Con el buzo de Unión fue pieza clave del equipo que logró el ascenso a Primera División. Aquella campaña lo metió de lleno en el corazón del hincha tatengue y lo transformó en un nombre que no necesita presentación en la Avenida López y Planes. También sumó capítulos en el ascenso, defendiendo a Almirante Brown, siempre con el mismo perfil: firme, callado y confiable.

La vida de Burtovoy no se terminó cuando colgó los guantes. Durante años fue jefe de taquígrafos en la Cámara de Senadores de la Provincia de Santa Fe, donde construyó otra carrera, lejos del césped pero con la misma responsabilidad que lo caracterizó en el arco.

El legado siguió una generación más. Su hijo, José Pablo Burtovoy, heredó el puesto y el temple. En 1998, con la camiseta de Colón, fue protagonista de una noche inolvidable en la Copa Libertadores, atajando cuatro penales en Paraguay y escribiendo una página imborrable para el club.

Hoy, el fútbol santafesino pierde a uno de los suyos. Se fue un arquero, un trabajador y un apellido que supo atravesar décadas. La Polaca ya no está, pero su historia quedó parada, firme, en la línea de gol de la memoria colectiva.

El comunicado de Unión por el fallecimiento de Burtovoy

El Club Unión lamenta con profundo dolor el fallecimiento de José Luis Burtovoy, arquero de nuestra institución en el ascenso de 1974. Acompañamos a sus familiares y amigos en este difícil momento.

